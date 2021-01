Nicole Neumann se cansó de Karina Iavícoli y la cruzó en vivo: "Acá no venimos con maldad"

18 de enero de 2021 • 10:26

Este fin de semana, la noticia del embarazo de Carolina "Pampita" Ardohain círculo por todos los portales. La modelo eligió el día de su cumpleaños para confirmar la buena nueva y para develar el sexo del bebé en camino. Mientras trataban el tema en Nosotros a la mañana y hablaban de la original forma que eligió para revelar que es una nena, un nuevo cruce entre Nicole Neumann y Karina Iavícoli sucedió en vivo.

"Saben a qué me hace acordar... Al italiano multimillonario Gianluca Vacchi, que tuvo a su primera hijita. Él, para comunicar que era mujer, hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba humo rosa", comentó la modelo mientras veían el video donde Pampita pinchaba un globo en las paradisíacas playas de Cancún.

Inmediatamente, Karina Iavícoli -otra de las panelistas del ciclo matinal de eltrece- la interrumpió para indagar sobre su comentario. "¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Vacchi?", lanzó la periodista sembrando la duda en el estudio.

"No, estoy diciendo que ahora sé que se usa eso. Hasta mi última hija, eso no se usaba", le respondió Neumann amablemente. Sin embargo, la insistencia de su compañera dando a entender que la rubia insinuó que se había copiado, molestó a la modelo. "No, me acordé porque tiraba un humo rosa comunicando a sus familiares que era una mujer", volvió a repetir Nicole.

"No me parece inocente el comentario de Nicole, discúlpenme", disparó Iavícoli buscando la reacción de su compañera. Y la encontró. Cansada de que la periodista y productora intente hacerla pisar el palito, Neumann expresó: "Uh, Karina, sacate a LAM [en referencia a Los ángeles de la mañana, programa en el que oficiaba de panelista]de encima en este programa por favor, porque acá no venimos con maldad".

"Yo ya me lo saqué, termino en los lugares y cambio rápido. Me parece que la que no suelta con Pampita sos vos, que sos la que trajo la comparación", retrucó la ex "angelita". "Ninguna comparación, dije: 'Me hace acordar a Gianluca porque es la primera vez que lo vi, porque tiró el humito rosa. Después lo que vos supongas es un temita tuyo, no mío", concluyó con tono irónico.