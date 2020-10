Nito Artaza apuntó contra Floppy Tesouro: "Tiene que pedir perdón y aprender a ser responsable"

23 de octubre de 2020 • 19:37

Esta semana, Rodrigo Noya acusó a Floppy Tesouro de haberlo dejado plantado dos días antes del estreno de la obra infantil La brújula de los sueños, en la que el actor debutaba en su rol de productor. Mientras que la actriz alegó que tuvo un "pico de estrés por exceso de trabajo", la polémica estalló en los medios y este viernes Nito Artaza, también productor del espectáculo, opinó al respecto.

La obra que funciona bajo la modalidad de autoteatro en La Rural, tuvo que rearmarse y buscar un reemplazo en cuestión de horas. "Resultó un poco insólito sobre todo por el esfuerzo que está haciendo Rodrigo. Me parece que lo tendría que haber planteado antes. Tendría que haberlo hablado, es lo que corresponde", expresó Artaza en Hay que ver.

Tras asegurar que fue su mujer Cecilia Milone quien la recomendó para este papel, el comediante advirtió que Tesouro tampoco se comunicó con ella para darle una explicación. "No hablo con Cecilia. Ella se sintió un poco molesta porque es un animal de teatro: le gusta la gente que quiere su trabajo y toma un compromiso con el teatro", señaló.

Con respecto a las versiones que circulan sobre que Floppy faltaba a los ensayos, Nito fue tajante: "Me consta que Rodrigo y todo el elenco han ensayado mucho. Acá lo que tiene que quedar como aprendizaje, no me gusta demonizar a una actriz joven que se pudo haber equivocado, pero la lección es hay que asumir responsabilidades. Tiene que aprender en su vida a ser responsable".

"Cuando a alguien no le gusta algo hay que animarse a hablar las cosas. Ella tiene que pedir disculpas, sobre todo a Rodrigo y a la gente que trabajó en esto. Y aprender a ser responsable. Que reflexione como artista", agregó, y tras reconocer que varias veces pensó en ella para convocarla para alguno de sus espectáculos, indicó: "La próxima tendrá que demostrar que tiene responsabilidad para abordar un trabajo".