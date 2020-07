Nuevos rumbos: Matías Defederico, el ex de Cinthia Fernández, se puso una barbería Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 21:26

Si bien su carrera como futbolista no terminó, Matías Defederico decidió incursionar en paralelo en otro rubro y se puso una barbería. Después de que su negocio permaneciera cerrado durante 132 días por la cuarentena obligatoria, el flamante empresario charló con El show del problema y mostró su felicidad por poder reabrir en el día de hoy. Sin embargo, su inevitable cruce con Cinthia Fernández (que trabaja como panelista en el ciclo) y las continuas chicanas de su ex al aire, cobraron protagonismo y lo hicieron poner colorado en más de una oportunidad.

"Yo ya me divorcié de este pibe y ahora me lo tengo que fumar en la televisión, evidentemente me odian", fue la primera queja de Fernández cuando lo presentaron a su ex en el móvil. Mientras que Defederico la acusaba de tener "mala onda", agradeció poder visibilizar su nuevo proyecto en el ciclo de Elnueve que conduce Nicolás Magaldi.

"Es una emoción muy grande. Empezamos con este proyecto en noviembre y a los cuatro meses tuvimos que cerrar porque nos agarró la pandemia. Hoy es un día súper especial porque pudimos volver a abrir las puertas y volver a darle trabajo a nuestro personal. Hay mucha gente que la pasó mal, aunque nosotros tratamos de mantener lo que más pudimos. Obviamente, volvimos con todo el protocolo que el Gobierno nos indica", expresó mientras mostraba su barbería en pleno funcionamiento.

Tras asegurar que ya tienen muchos turnos tomados, el jugador explicó su decisión de expandir su horizonte laboral más allá del fútbol. "Es un proyecto que tengo junto a mi cuñado Demian. Lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo y no nos animábamos. Yo ya voy a cumplir 31 años, me queda poco en el fútbol y empezar a incursionar en otros temas que no sea sólo el deporte creo que es importante para el día de mañana. Obviamente que me encantaría seguir ligado al fútbol, ser entrenador pero tener otros ingresos por fuera de eso y encima en algo que me guste era la idea", indicó, quien se ocupó de armar el proyecto desde cero y estuvo "en todos los detalles".

Sin embargo, su discurso "empresarial" enseguida fue interrumpido por Silvina Luna, que quiso saber sobre su relación actual con Fernández. "Sí, nos estamos llevando bien. Ayer la idea de este móvil surgió de la nada cuando fui a ver a las nenas y se lo agradezco mucho porque esto me sirve mucho. Fue un gran gesto de su parte dejarme estar en el programa", confesó Defederico.

"Yo quiero el móvil con Nikita [Neumann], lo quiero decir", interrumpió la bailarina, haciendo reaccionar a su compañera Mica Viciconte. Sin embargo, y con un tono más serio, la panelista advirtió cómo es su trato actual: "No somos mejor amigos, yo me mato a puteadas con él en privado pero estamos aprendiendo. Ni él volvería conmigo, ni yo con él, eso que quede clarísimo. Pero tomé esta postura de no hablar mal de él públicamente porque es el padre de mis hijas".

En cuanto a cómo es "la convivencia" cuando el deportista va a ver a sus hijas, aclaró: "Cuando él viene a casa yo me encierro en la habitación y me ocupo de grabar todos los videos para las redes. Aparte que se ocupe de bañarlas, darles de comer aunque sea dos veces por semana. Y de paso los dejo para que tengan su espacio".

Tras confirmar los dichos de su ex, el papá de Bella, Charis y Francesca reveló que ya empezó a llevarse a las nenas nuevamente con él. "Hoy por suerte las nenas ya se están quedando en casa de nuevo. Se flexibilizó la cuarentena y también Cin", lanzó a modo de broma. Ante las risas del panel, Fernández gritó: "Mirá que puedo volver atrás como Alberto [Fernández]". "No tranquila, estamos bien así", remató Defederico, intentando mantener la paz.