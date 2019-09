Pablo Echarri no descarta un futuro político

A pocos días del estreno de Atrapa a un ladrón, Pablo Echarri pasó por el programa de Andy Kusnetzoff, y aprovechó el espacio de PH para hablar sobre su presente profesional, algunos episodios duros de su pasado y la coyuntura política.

En una primera instancia de la entrega, Pablo recibió la luz roja, lo que significa que debe declarar algo. La pregunta del conductor, en ese momento, fue si aceptaría interpretar a Mauricio Macri en una biopic. Frente a esa consulta, el actor respondió: "Sí, como actor no juzgo a mis personajes. Encarno y me parece un personaje atractivo para encarnar. Por supuesto, que no comulgo con su ideología, pero como actor no tengo necesidad".

Luego llegó el turno del segmento llamado "Punto de encuentro", Andy les pidió a sus invitados que dieran un paso al frente aquellos que sufrieron un episodio de inseguridad. El actor se acercó y allí contó un duro episodio que vivió cuando fue asaltado arriba de su auto. Tal como narró, los ladrones lo pasearon por distintos puntos de Buenos Aires y uno de ellos llamó a su novia y le pidió al actor que la saludara. Mientras el delincuente amenazaba con matarlo, él, desde el teléfono, escuchaba la voz de la mujer que le decía: "¡En qué manos fuiste a caer! Pero quedate tranquilo, no te va a pasar nada".

Luego volvió a recordar el momento en el que su padre fue secuestrado en el año 2002. El intérprete contó que durante los siete días que duró la negociación, los estados de ánimo cambiaban mucho: "Me tocó negociar en esos días. Tuve unas temporadas muy difíciles. Pasan cosas. hay momentos en los que te reís o entrás en una profunda depresión. Mi hermana por ejemplo durmió 24 horas seguidas, no la pudimos levantar. La situación era compleja".

El protagonista de Atrapa a un ladrón reflexionó: "Fue un hecho bastante particular que impactó en la familia. Los hechos negativos, si bien uno no los repetiría, generan cambios en la personalidad. Nosotros nos ocupamos para no vivir con una fobia eterna, y yo vi el mundo cómo era en ese momento".

En el tramo final del programa, Andy le preguntó sobre una agresión verbal que recibió, por sus ideas políticas, cuando se encontraba con Nancy Dupláa en una salida de pareja. Echarri contó que la situación pronto viró hacia un absurdo, pero destacó la necesidad de aprender a convivir: "Hay un grieta tan grande, que es muy difícil hablar de reconciliación, pero sí podemos coexistir". Frente a esa reflexión, el conductor le preguntó si le gustaría dedicarse a la política, y Pablo respondió: "No por ahora, pero no lo descarto".