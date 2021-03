Pachu Peña contó cómo es Marcelo Tinelli como jefe y recordó una vieja anécdota

Eliminado de Corte y Confección Famosos, Pachu Peña se prepara para seguir con un año laboral cargado de nuevos desafíos. Tras confirmar que será parte de La Academia, el humorista seguirá con sus sketchs en Polémica en el Bar y no descarta la posibilidad de volver a ingresar al reality de costura.

“Me llamaron, me divertía y acepté. La pase muy bien, era un grupo muy divertido. Sabía que iba a aportar humor, que es lo mío. Hice unos cursos que duraron tres días y fue mucha información en muy poco tiempo (…) Ahora aprendí a hacer faldas, por ejemplo. Si le tengo que hacer una a mi hija para el colegio la puedo hacer”, comentó Peña en Los ángeles de la mañana.

Mientras repasaban algunos de sus diseños durante el certamen, el actor contó cómo vivió los enojos y las peleas entre los participantes y el jurado. “No estaba preparado para los enojos, no sé si son reales o no. No me gusta jugar a eso”, indicó y enseguida definió a cada uno de sus compañeros: “La que sufría era Callejón... Lanzoni, Capristo, que tiene un carácter muy fuerte. Salgueiro no estaba cómoda de entrada. Pachano tiene sus enojos ¿eh? Yo no lo conocía, es bravo. A mí me gusta jugarlo a mi manera”, advirtió dejando la puerta abierta para un posible reingreso.

Lo cierto es que por ahora su año continúa con sus divertidos sketchs en Polémica en el bar y con su participación en La Academia, el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli. “Me junté con el Chato. Son varias disciplinas, no solo el baile. Veremos, ya estoy grande. También estoy con Polémica, si puedo encajar todo lo haré… a mi estilo. Por suerte es un año muy movido después del año de parate que tuvimos”, reveló entusiasmado.

Casado desde hace años y padre de cuatro hijos, Pachu tiene muy en claro que la televisión es un trabajo y que su familia es lo más importante. “Le dedico mucho tiempo a mis hijos. Esto es un trabajo para mi, mi familia va por otro lado”, aclaró. Y enseguida recordó cómo fueron sus comienzos en el medio. “Siempre me gustó la tele. De chico veía todo. Muchas películas con mi madre y programas de humor. Me atraía mucho pero era un sueño muy lejano. Con Pablo hacíamos un programa en Rosario, Propuesta joven, que le iba muy bien. Hacíamos radio a la par y Pablo estaba con la banda Macaferri & Asociados. Sus temas se hicieron conocidos, lo llamó Tinelli para el viejo VideoMatch y ahí llevó unos tapes del humor que hacíamos y nos llamaron”, contó con cierta nostalgia.

En cuanto a cómo es trabajar con Marcelo Tinelli, expresó: “En aquella época Tinelli era un jefe muy exigente, había reuniones constantes. Si bajábamos un punto de rating ya nos juntábamos para ver en qué podíamos mejorar. Había una competencia sana entre los humoristas, todos tirábamos para el mismo lado”, concluyó.

