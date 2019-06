La conductora estrenó formato y opinó sobre su nominación a los Martín Fierro 2019 Crédito: Instagram

Antonela Minniti 1 de junio de 2019 • 00:26

El jueves fue un gran día para Pamela David , que no solo recibió el diploma que la nomina oficialmente como mejor conductora a los Martín Fierro, sino que también estrenó en su magazine, Pamela a la Tarde, un juego que se llama "Dilema" y que irá, por ahora, todos los jueves.

Dilema es un game-show periodístico interactivo en el que el público juega en vivo, a través de una aplicación que puede bajarse en forma gratuita, junto a los invitados famosos. Este jueves, fueron Guillermo "El Pelado" López y Nazarena Vélez los participantes encargados de "romper el hielo" y mostrar la dinámica propuesta.

"Es un formato que va a estar dentro de Pamela a la tarde, pero el programa de siempre va a seguir siendo básicamente el mismo, porque también me encanta", advirtió la conductora. "Se trata de un formato internacional que se ve en otros países, y que aprovechamos para hacerlo acá".

Pamela le contó a LA NACION como vivió el primer día del nuevo ciclo: "Me encantó, me divertí mucho y se ve que el público también, porque colapsaron las aplicaciones. De tanta gente que la bajaba para intentar jugar, la app se trabó, lo que no es algo bueno en sí mismo pero sí teniendo en cuenta de que el público tenía ganas de jugar".

Este formato ya estaba en la mente de David y su equipo, pero recién este año pudieron aplicarlo. "El año pasado me lo habían ofrecido, pero no se dio porque estuve acompañando más a mi marido", explicó. "Este año era perfecto, lo decidimos y apostamos. Me parece que también es darle un poco de aire a lo que es un año electoral y a una pantalla que hace puras noticias. Meter una entrevista diferente con un juego interactivo me pareció novedoso".

"Me sentí muy cómoda, me gustó mucho y los invitados me la remaron un montón", volvió a decir sobre la presentación del formato. "La producción también es muy buena a la hora de armar los dilemas y fluyó. Había una química en la que todos estábamos enganchados, se nos pasó volando el tiempo y eso es buen signo", continuó.

Con el nuevo formato en marcha, Pamela ahora se concentra en los Martín Fierro. "Estoy muy feliz, la verdad que a mi me desborda la nominación, no es que me da igual. Cuando me enteré, sentí la misma emoción que la primera vez", confesó.

A pesar de que es el segundo año que compite en la categoría a mejor conducción, los nervios siguen siendo los mismos: "Tengo el mismo temor que el año pasado, porque hay grandes conductoras, Creo que si lo gano me largo a llorar como un bebé. El año pasado lo ganó el programa y fue como un empujón muy grande el que recibimos después. Es impresionante lo que genera el Martín Fierro".