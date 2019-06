Pamela David rechazó un viaje soñado a Positano por un inesperado motivo

Pamela David es una de las nominadas como mejor conductora en los premios Martín Fierro Crédito: Gerardo Viercovich

La bella Italia, cuna de grandes acontecimientos de la historia y del arte, fue el destino elegido por Jorge Rial y Romina Pereiro para disfrutar de su luna de miel. Como primera escala, la pareja decidió pasar unos días en Positano, pintoresca aldea de casas levantadas sobre imponentes acantilados cuyas postales hacen suspirar a los visitantes.

El programa Pamela a la tarde (América) abordó los pormenores del viaje de novios del popular conductor y su flamante esposa, y la presentadora del ciclo, Pamela David , no pudo evitar confesar su deseo de conocer un día esta localidad italiana.

En un romántico gesto, su esposo, Daniel Vila, decidió sorprenderla con un viaje por aquellos parajes. "Les voy a contar algo, porque hoy vamos a hablar de Positano. Cuando dije al aire que me encantaría conocer Positano, mi marido me sacó el pasaje", contó David.

Sin embargo, la conductora no va a viajar. ¿El motivo? La celebración de la entrega de los Premios Martín Fierro, en los que está nominada por su labor al frente del programa.

Ante la decepcionante decisión, la panelista Amalia Granata le sugirió que cambiara el pasaje y pospusiera el viaje. Sin embargo, David aclaró que esto no era posible. "No puedo, porque él ya está allá, viajó con su hijo. La idea era irme y coincidir. Pero no, esto lo soñé toda mi vida, me vine de Santiago del Estero para trabajar en esto, ¿cómo no voy a estar en la cena de los premios? Algún día conoceré Positano", finalizó.