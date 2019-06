La modelo habló tras el cruce que mantuvo con la rosarina en Pampita Online Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019 • 19:25

La flamante diputada electa Amalia Granata mantuvo un fuerte cruce con Pampita Ardohain ayer, en el programa que conduce la modelo en Net TV, cuando hablaban sobre la legalización del aborto. Y las repercusiones no se hicieron esperar.

Mientras la mediática hablaba, desde un móvil, acerca de los proyectos que presentará en la legislatura santafesina cuando asuma su banca, la férrea posición que mantuvo en contra de la ley que buscaba darle un marco legal a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina se volvió un tema ineludible. Y Granata no dudó en sentar nuevamente postura: "Van a tener que seguir abortando en la clandestinidad porque ir a matar un hijo, ir a descuartizar un hijo adentro del vientre materno, no se puede hacer ni permitir".

Pampita, en tanto, respondió: "Imaginate lo fuerte que serán las circunstancias de su vida que, ilegal o no, las mujeres abortan igual. Que la ley exista no incentiva a la que no quiere o a la que piensa que está mal abortar. No se va a usar como método anticonceptivo".

El fuerte cruce televisivo de Pampita con Amalia Granata 23:58

Video

La charla continuó subiendo de tono hasta que, en un momento, se escuchó que Granata le decía "me aburrí, sorry" a la cronista que estaba junto a ella en el móvil. "Recién te oí que dijiste 'me aburrí'. En diciembre ya vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo. Acá te escuchamos con mucho respeto y estaría bueno que sea mutuo". Y esa fue la gota que rebalsó el vaso.

"Invité a las chicas del Colectivo de Actrices, que se embanderan con las mujeres pobres que abortan pero a las que nunca fueron a escuchar. Yo sí fui y hablé con esas mujeres vulnerables y el aborto no existe en sus prioridades", dijo Granata hoy, en Pamela a la tarde . "Hablan desde un lugar de desconocimiento. Lo que me aburre es que me quieran hacer cambiar de opinión. Estoy cansada, porque duermo poco y no paro. Y haciendo un móvil para ese programa que no ve nadie, caí en la trampa, porque se dedican a chicanear a los invitados para conseguir un poco más de rating".

Lejos de mostrarse arrepentida, la diputada electa redobló la apuesta: "Que no se preocupen por mi labor porque 300 mil personas confiaron en mí y me votaron. A todas esas chicanas les respondí con fundamentos, cosa de las que ellas carecen. Pampita y esas chicas que la acompañan quieren hacerse las periodistas y no tienen fundamentos válidos. Levantan las banderas de la pobreza y no se acercan a hablar con esas mujeres para ver que piensan".

Pampita, en tanto, también se refirió a la discusión con Granata, al ser consultada por el programa que conduce Pamela David en América. "No fue un cruce. Le dimos el espacio para que diga lo que piensa, más allá de que uno piense diferente. Más que entender, respeto que se pueda pensar distinto", señaló la modelo. "No tengo ningún problema con Granata. No entiendo por qué dijo 'me aburrí', porque estamos trabajando y no nos estamos aburriendo. Es una diputada que tiene que debatir y va a tener que seguir haciéndolo cuando asuma. Y para los debates, la paciencia va a ser fundamental. De acá a diciembre va a tener que desarrollar la diplomacia, el diálogo y el debate".

Sobre el final, Ardohain se mostró más tolerante que la rosarina: "No hay que tener prejuicios con ella. El que hoy se anima a meterse en política es un valiente. Son pocos los que se animan a expresarse sobre ese tema y ella le valió la candidatura".