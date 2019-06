La conductora de Pampita Online recordó una anécdota con un actor estadounidense

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 15:37

Los famosos también son cholulos y suelen también tener una foto con sus celebridades favoritas; sin embargo, al igual que cualquier otro mortal, a veces tampoco son del todo bienvenidos. Según contó Pampita Ardohain , una estrella de Hollywood se negó a hacerse una foto con ella y terminó rompiéndole el corazón.

Fue en medio de una conversación con Leonardo Sbaraglia cuando la conductora de Pampita Online! confesó su historia. Después de que el invitado al piso contara que había participado de un film con un reconocido actor de la industria estadounidense, más específicamente con Robert De Niro , la también modelo abrió el baúl de los recuerdos para contar una anécdota poco conocida.

Sbaraglia, quien fue parte del elenco de Luces Rojas, film que se estrenó en 2012, dijo que le dio vergüenza pedirle una foto al protagonista de Cabo de miedo, a lo que Pampita respondió con su historia: ella sí se animó a hacerle ese pedido pero el actor se negó a sacarse una foto con ella. "No le pidas, porque yo le pedí y me dijo que no. No le gusta", reveló entre risas la conductora del ciclo de Net TV.

Leo se alegró entonces de haber seguido su palpito: "¿De verdad? Uy, menos mal que no se la pedí.¡Tuve intuición!".