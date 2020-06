Paula Chaves reveló por qué subió 27 kilos durante su embarazo

Paula Chaves contó que suele subir mucho de peso durante sus embarazos. Crédito: Captura Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2020 • 11:50

Paula Chaves contó que en la semana 38 de su embarazo lleva 27 kilos subidos. La conductora y modelo, explicó que suele incrementar su peso de manera notable durante ese período. De hecho, contó que le pasó lo mismo con sus otros dos hijos.

"Suelo engordar mucho en los embarazos. Soy de comer mucho y de hecho toda la vida me decían que tenía que bajar de peso para ser modelo. Ya voy por los 27 kilos, aunque con Filipa engordé menos que con Oli, que llegué a aumentar 40 kilos y con Balti 30. Igual lo importante es estar saludable", reflexionó la modelo en el programa " Cortá por Lozano " (Telefé).

"Se ve que retengo líquido. Pero Pedro me dice que no le eche la culpa al líquido", broméo la conductora de " Bake Off Argentina " (Telefé), respecto de los dichos de su marido y padre de sus hijos, Peter Alfonso .

Durante la entrevista, uno de los panelistas del programa conducido por Verónica Lozano le preguntó si tuvo algún antojo en particular durante el embarazo. "En Córdoba me dio por las cerezas. Un día me agarró la locura y me bajé un kilo y medio de cerezas , pero después no, me gusta todo", concluyó Chaves .