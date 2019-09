Pequeña Victoria: El hijo de Antonio le preguntó lo que siente por Emma

Antonio (Facundo Arana) es el pediatra de Vicky.

La ternura con la que avanza la relación entre Antonio (Facundo Arana) y Emma (Mariana Genesio) es uno de los puntos más altos de Pequeña Victoria. Lo que en los primeros capítulos se había insinuado, de a poco se va transformando en uno de los pilares de la tira de Telefe.

Un sueño de Bárbara (Natalie Pérez) relacionado con su pasado -una línea que la ficción todavía no comenzó a desarrollar pero se adivina muy dura- dio comienzo a la secuencia. La distracción de la chica hizo que Vicky caiga al suelo desde la cama. Así, desesperada porque algo le haya pasado, Bárbara va junto a Emma y Pía (Romina Escobar) al pediatra, y así se produce el reencuentro con Antonio. El cruce de miradas, la sonrisa de ella, la dificultad de él para mantener "una imagen profesional", todo se conjuga para que luego su hijo (Franco Rizzaro) lo interpele: "Me llamó la atención que vos y Emma tengan onda, porque nunca estuviste cerca de alguien trans. ¿Te incomoda que sea trans?, porque te noto medio tenso cuando estás con ella". Antonio zafó del interrogatorio como pudo: "Estoy aprendiendo, es todo nuevo. Emma es una madre que viene al hospital con su hija, que es mi paciente".

Pero no solo no convenció al hijo -que tácitamente le dio su aprobación a cualquier decisión que quiera tomar en el futuro-, sino que sintió la necesidad de llamar a Emma: "Quería agradecerte. No te conocía antes del nacimiento de Vicky pero es evidente que hace tiempo que querías ser madre, y Victoria tuvo una conexión inmediata con vos. No tengo dudas de que vas a ser una gran mamá, es una gran aprendizaje para todos. para mí también. Que podamos entendernos es un gran aprendizaje para todos".

En la otra vereda, la que tiene las cosas cada vez menos clara es Jazmín (Julieta Díaz). Con dudas sobre si va a poder conectar con su hija como las otras mamás, la presión del ascenso y de la competencia con Gerardo (Alan Sabbagh) y la historia de amor inconclusa con Manuel (Luciano Castro) la tienen al borde del ataque de nervios. Decidida al menos a resolver este último punto, invita a su compañero de trabajo al monoambiente desocupado que le ofreció a Bárbara y esta no quiso usar. Comenzaron las caricias y los besos, pero estos se vieron interrumpidos cuando la duda por saber cómo estaba la beba, la llevó a abandonar el departamento (y a Manuel) con una excusa y la promesa de un pronto regreso. Pero en su ausencia fue Bárbara la que apareció en el lugar de casualidad, encontrándose con Manuel semi desnudo y ávido de explicaciones. Así se complejizó un juego de mentiras que será cada vez más difícil de sostener.