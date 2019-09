Los personajes de la tira de Telefe comienzan a mezclarse y van surgiendo nuevas relaciones y conflictos

"Este video es para que recuerdes a tu abuela, que estuviste en sus brazos. Ella es tu abuela Marlene, la que ayudó a tu mamá a tener el coraje para ir a conocerte el día que naciste". Con un video filmado con su celular, Emma (Mariana Genesio) registró el momento en que Victoria y Marlene (Osmar Núñez) se conocieron en Casa Diana.

Aunque a Jazmín (Julieta Díaz) nunca le cerró la idea de que la beba salga de la seguridad de su casa y de su control, las ganas de avanzar en su relación con Manuel (Luciano Castro) la llevó a aceptar la propuesta de sus compañeras: quedarse con Vicky una noche para que ella pueda invitarlo a su departamento.

Así, mientras una Marlene emocionada le prometía a Victoria que le iban a dar "todos los abrazos que nosotras no tuvimos", Jazmín recibía a Manuel. Si la tensión sexual en la oficina era indisimulable, en la privacidad de su casa bastaron unos vasos de whisky para que ambos comenzaran a imaginar que hubiera sucedido si el pasado no los hubiese separado. Los besos los llevaron del sillón a la cama, y de ahí a una noche en la que la pasión entre Jazmín y Manuel no llegó a buen puerto por los nervios de él: "¿Es la primera vez que te pasa?", le dijo ella entre risas; "no, la segunda", le siguió el juego él.

Selva (Inés Estévez) sigue debatiéndose entre la monotonía de su vida familiar con Marito (Jorge Suárez), o a saltar al vacío de lo prohibido de la mano de Juan Pablo (Nacho Pérez Cortés). Empezó con un coqueteo pero ya sueña con él.

Mientras tanto, en el monoambiente que ocupa algunas noches, Bárbara (Natalie Pérez) recibió la peor noticia, cuando se le apareció en su puerta José (Fabio Di Tomaso), un hombre obsesionado con ella que en el pasado le hizo mucho mal. Y lo peor no es que sepa donde vive, sino que también sabe de la existencia de Victoria. El acoso de José hacia Barbi será un eje central de los próximos capítulos, como así también la intervención de Ariel (Nico Francella) para intentar salvarla.