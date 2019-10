El conductor aseguró que no tiene intenciones de volver al "Súper Bailando" Fuente: Archivo

El Pollo Álvarez estuvo invitado a Pampita Online y rememoró su paso por el "Bailando por un sueño 2018". Cuando le preguntaron si volvería a participar, el conductor fue tajante con su respuesta: "No iría nunca más", y reveló los motivos de esta decisión.

Mientras Pampita Ardohain sigue disfrutando de unos días de descanso y amor, María Vázquez la reemplaza en su ciclo. La conductora quiso saber qué cosas Álvarez no haría de nuevo en su vida, y él sorprendió al afirmar con mucha seguridad que no volvería al mediático certamen de Marcelo Tinelli.

"Estaba indeciso: lo hago, no lo hago, y después terminé aceptando y viví la experiencia. Fue un espanto. Yo bailando no aporto nada. Me encanta para ver, pero la participación mía no tiene mucho sentido", explicó el conductor de Nosotros a la mañana.

El Pollo Álvarez dijo que no volvería a participar del Bailando - Fuente: NET TV 00:59

"No es porque la pasé mal, ni porque el 'Bailando' sea malo. Yo miro y consumo el programa. Fue una experiencia que ya pasó, me di cuenta que no me sentía cómodo", aclaró. Sobre el final admitió que, de todas formas, "no la había pasado tan bien" en las galas.

Rememorando su estadía en el programa durante el 2018, llegó a la conclusión de que no fue una grata experiencia. En principio, tuvo un pésimo debut: se llevó el primer "0" de Marcelo Polino. Después, se lesionó y bailó el Aquandance muy dolorido. Luego vino lo más insólito: se convirtió en el único participante en la historia del reality que fue votado por sus compañeros para ser sentenciado.

Bailando 2018: El Pollo Álvarez debutó y se llevó el primer cero - Fuente: El Trece 02:03

Se trataba de una modalidad especial nunca antes aplicada. Álvarez no estaba presente en el estudio porque se encontraba grabando un programa de televisión para Net TV, y tras se elegido por el "voto cantado" de sus compañeros, fue directo al teléfono contra Anamá Ferreira y quedó afuera del certamen.