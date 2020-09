Belén Francese participó de esta nueva edición de Por el mundo Crédito: Captura Instagram

Durante la emisión de Por el mundo,Marley y su equipo se propusieron el desafío de encontrar la mejor tortilla de papas de Buenos Aires, y por ese motivo recorrieron varios lugares y se dieron el gusto de catar distintas versiones de ese plato.

Luego de un viaje relámpago, el programa se trasladó a la avenida San Juan al 1900 para visitar un popular bodegón en el que se prepara una de las mejores tortillas del país. Mientras esperaban entrar al lugar, el conductor y su equipo distinguieron a la distancia el living de un primer piso, en donde se veía una televisión en la que se transmitía un largometraje. Frente a eso, Marley grito: "Nosotros somos mejores que una película", en clara alusión a la programación del canal rival.

En el bodegón los esperaba Belén Francese, que acompañada con su tupper, confesó su expectativa ante la tortilla y aclaró: "Soy el paladar del pueblo". Luego de probar ese plato, anunciaron que la próxima parada sería el Mercado Central, donde se encuentra otro lugar en el que preparan una tortilla de gran fama.

Cuando llegaron, Marley no pudo evitar manifestar su sorpresa por las dimensiones del lugar, y contó que era la primera vez que iba allí. Luego Marley conoció a Romi y a Pato, una pareja que lleva en el Mercado Central un lugar de comidas al paso, con un menú en el que se destacan las tortillas.

Romi es la experta en ese plato, y compartió con Marley el paso a paso de su preparación, que lleva jamón y queso entre otros ingredientes. Luego de esperar que la tortilla se terminara de hornear, Marley probó un bocado que lo llevó a cometer un furcio cuando dijo: "Ah no, es un polvo". El entusiasmo por el plato fue absoluto, y cuando se dio cuenta de su expresión, pidió disculpas entre risas: "No quise decir eso, perdón, me olvidé. Ya son pasadas las once de la noche".

Dispuesto a seguir sumergido en ese mundo gastronómico, Marley se animó a trasladar en un pallet quinientos quilos de tomate. De ese modo, el conductor se fue de allí habiendo probado la mejor tortilla de Buenos Aires.