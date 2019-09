Iliana Calabró y Marley. Crédito: Instagram

El que avisa no traiciona, Iliana Calabró lo dijo desde el inicio de su viaje Por el mundo, "miren que yo soy abstemia". Pero bueno, si el destino es Praga es más que probable que una de las paradas sea el famoso Beer Spa (un spa cuyo tratamiento es en base a cerveza), o una cena medieval; y por qué no, un bar donde los tragos son en base a absenta, "la bebida prohibida".

Bajo la lluvia "cualquier otra nota la hubiéramos suspendido, pero esta no", Iliana y Marley llegaron a Absintherie, el bar de absenta más famoso de Praga. Las copas de "El diablo verde" (como llaman a la bebida) fueron distribuyéndose entre conductores y producción, y la mayor de las hermanas Calabró no tuvo más remedio que tomar, no sin antes aclarar: "el día de la Pachamama tomé las tres cucharaditas de grapa con ruda y me duró una semana el efecto".

Una copa, dos copas, tres copas, y entonces Iliana estuvo lista para el cuestionario de Marley. "¿Cuándo te separaste algún famoso te tiró onda?", fue la pregunta e Iliana empezó entre risas: "Alguno que otro sí. Sé de acosadores. Hay uno que en estos días debe estar asustado. A mí también me quiso entrar, pero a la Calabró no -siguió ya entre carcajadas-. Algunos muy íntimos lo saben". Un oportuno corte terminó con el grupo cantando Libre A capela en el bar.

No quedó claro si fue Marley o la edición quienes echaron un manto de piedad al tema, antes que el relax producto de la ronda de tragos terminara de escrachar al famoso con nombre y apellido.