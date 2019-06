La modelo aprovechó una nota para dejar en claro que la relación con su ex sigue siendo muy mala Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

31 de mayo de 2019 • 17:15

Claudia Neumann participó anoche de Quién quiere ser millonario y se llevó un premio de 130 mil pesos; su idea, según contó, es invertir en un local de comida sana junto con su pareja, Javier. En la tribuna estaba su hija menor, Gege Neumann, con sus hijos, Helena y Matías, pero llamó la atención la ausencia de Nicole y sus tres niñas, Indiana, Allegra y Sienna.

En Confrontados quisieron saber qué pasó y fueron a buscar a la exmodelo y panelista. "A mi mamá le encantan esos programas", arrancó diciendo. "Sé que se quiere poner un chiringuito y me parece bárbaro. Está a full con la cocina y me parece genial", siguió, además de aclarar que la ayudó a elegir el look para participar del ciclo de preguntas y repuestas de Telefe.

"¿Cómo se llevan con la pareja de su mamá?", preguntó Rodrigo Lussich, el conductor del programa de El Nueve. "Bárbaro. Mis hijas le dicen abuelo", respondió ella. Nicole reconoció también que su madre fue muy castigada cuando ella comenzó a modelar. "Lo padeció más ella que yo porque no me hablaban, nunca me preguntaban nada a mí. Yo tenía 12 años cuando empecé, y a ella la criticaron mucho", señaló.

Finalmente, confesó que esa noche no acompañó a su mamá porque estaba ocupada y que ese día, sus hijas estaban con el padre, Fabián Cubero . "Mi mamá llamó a Fabián porque quería que mis hijas estuvieran y la acompañaran, pero no se lo permitieron", indicó, en una nueva muestra de la poco cordial relación que mantiene con su ex.

Hace más de un año que Neumann y Cubero firmaron el divorcio, pero la guerra no cesa. La relación entre ellos empeoró cuando, hace casi un mes, Nicole pidió una medida cautelar para que el futbolista y su novia, Mica Viciconte, no expusieran públicamente a sus tres hijas.