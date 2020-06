Qué dijo Nicole Neumann de su homónima

Nicole Neumann habló de su homónima, otra modelo argentina, que se encuentra viviendo en Nueva York Crédito: Instagram

Un momento divertido se vivió en Nosotros a la mañana , el programa de eltrece que conduce el Pollo Álvarez, cuando Ariel Wollman lanzó un enigmático sobre una modelo famosa argentina a quien le usurparon el nombre.

Grande fue la sorpresa cuando el periodista le confesó a la panelista Nicole Neumann que se trataba de ella misma. "Vos sos Nicole Unterüberbacher y la verdadera Nicole Neumann es otra, que también es modelo, muy famosa, es argentina pero vive en los Estados Unidos".

"Neumann es el apellido de mi mamá. Cuando saqué mi cuenta de Instagram, mi nombre ya estaba tomado. Pero nunca me puse a investigar por qué, ni quién tenía el nombre. Qué mona es", dijo, al ver una foto de su homónima.

"Cómo no lo supe antes. Es muy loco, la voy a contactar. ¡Mira si somos parientes! ¿Vive acá?, ¿Me sigue en Instagram?", se atropelló Nicole en preguntas. Y cuando le dijeron que no es una de sus followers, respondió: "Qué mala onda, no la voy a contactar".

Recordemos que "la otra Nicole" se volvió viral la semana pasada. Mientras la modelo rubia tiene como usuario de Instagram @nikitaneumannoficial , la morocha pudo usar el @nicoleneumann a secas.

Según el Instagram de la "nueva" Nicole, se trata de una joven argentina instalada en los Estados Unidos. Sus publicaciones abarcan sus trabajos como modelo publicitaria, sus lecturas y vida cotidiana. Neumann es parte de la agencia Marilyn Agency NY, una de las más prestigiosas en el mundo creada en 1985 en París.