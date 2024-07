¿Qué dirá Santiago Del Moro? Verónica Lozano reveló si aceptaría la oferta para conducir Gran Hermano

Escuchar

Días después de la gran final de Gran Hermano, muchos ya comenzaron a especular sobre la próxima edición del reality show que, tras unos años fuera del aire, volvió a cautivar a los argentinos. En ese contexto, Verónica Lozano y Ángel de Brito fantasearon acerca de la posibilidad de conducir el ciclo, que fue un éxito rotundo a nivel rating para Telefe.

“El otro día, que estabas imitando a Santiago del Moro en chiste, en las redes empezaron a decir que deberías conducir GH”, comentó el conductor de LAM. “Sí, muchos lo dijeron”, respondió ella, invitada al ciclo Ángel Responde, en Bondi. “Te va a bloquear Del Moro”, le retrucó él. “ Igual yo no le di ‘me gusta’ a ningún comentario... Aunque los likes no se pueden ver, ¿no? ”, respondió Lozano con picardía.

VERO LOZANO DISPUESTA A SER CONDUCTORA DE GRAN HERMANO: "Es un formato que me parece muy genial"



¿Te gustaría que sea la próxima conductora? pic.twitter.com/iYqf0iXiFE — TRONK (@TronkOficial) July 11, 2024

Tratando de dejar el ida y vuelta irónico, De Brito fue al grano: “¿Conducirías Gran Hermano?”, le preguntó. “Sí, es un formato que me parece genial”, le respondió ella, antes de aclarar que no recibió ninguna propuesta. “ No está en la mente del canal eso, está Santiago ahora. Lo aclaro porque después lo sacan de contexto. Pero si vos me preguntás, sí, haría la conducción de un programa así ”, enfatizó.

“‘Me gustaría conducir Gran Hermano’ es el título que van a poner los portales, ¿y a quién no le gustaría?”, dijo De Brito, imaginando lo que podría llegar a aparecer en los medios tras la contundente respuesta de Lozano. “¿A vos te gustaría?”, le repreguntó ella. “Sí, re, aunque me gusta más el debate que la gala. Viste que la gala es más que los tenés que contener a los chicos, no los podés bardear”, reflexionó el periodista. “Y sí, vos sos más del debate”, cerró ella, en clara referencia a su labor en LAM, donde cada noche se ocupa de “moderar” las discusiones que se generan entre sus panelistas.

Gran Hermano 2025

Gran Hermano finalizó su última edición el pasado domingo 7 de julio. El uruguayo Bautista Mascia se coronó ganador, con el 56,2 por ciento de los votos, y se hizo acreedor de un premio superior a los 70 millones de pesos. Por supuesto que, tras el suceso que tuvo el ciclo, el foco ya está puesto en la próxima temporada del reality que sigue la vida de un grupo de personas en “la casa más famosa del país”.

“A partir de ahora, 23:30, queda abierta la inscripción de Gran Hermano 2025″, informó Del Moro en una de las últimas emisiones de la temporada 2024, desde adentro de la casa, a donde ingresó para cenar con los tres finalistas.

Santiago del Moro anunció que ya se abre el casting para la edición 2025 de Gran Hermano

Para poder hacer el casting y formar parte de la próxima edición de GH, solo hay que cumplir dos requisitos: ser mayor de 18 años, sin ningún otro límite de edad, y realizar un video presentación que se envía junto a un formulario con varios datos personales. Según las directivas del programa, el video puede durar hasta dos minutos y ser subido a YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video.

Los aspirantes que quieran anotarse lo podrán hacer en la página web oficial del programa. Quienes quieran ingresar a la casa tendrán que completar un formulario con datos básicos y algunas preguntas más abiertas como: “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál es la palabra que mejor define tu personalidad?”, “¿Por qué querés entrar a Gran Hermano?”, “En caso de ganar el premio ¿para qué lo usarías?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto/a a hacer para ganar?”.

Dentro de los campos a completar, hay algunos que son obligatorios y otros optativos. Entre los primeros, además de la información más básica, el aspirante debe contestar cuestiones como si sabe nadar, si tiene alguna vinculación con un famoso y qué tipo de música escucha.

Llenar el formulario y mandar el video es la primera parte de este casting, que luego sigue con entrevistas presenciales para terminar de definir a las personas que ingresarán a la casa. También hay un espacio para quienes sean seleccionados como suplentes para ingresar si otro participante renuncia, es expulsado o si desde la producción se propone un cambio en la dinámica del programa.

LA NACION