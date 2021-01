Que sí, que no: el dilema de Nicole Neumann y la pirotecnia Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 16:29

Uno de los rasgos más distintivos de Nicole Neumann es su amor incondicional por los animales. Por eso, a nadie sorprendió que la panelista acudiera a sus redes sociales para concientizar sobre el daño que produce la pirotecnia, con la que suele celebrarse la llegada de un nuevo año, a ciertas aves y mamíferos.

"La pirotecnia también genera víctimas. ¡Celebrá sin estruendos!", dice el texto que la exmodelo compartió en sus historias de Instagram. Aquellas palabras acompañaban la imagen del cuerpo sin vida de un pájaro.

El primer mensaje de Nicole en Instagram Crédito: Instagram

Horas más tarde, Nicole acudiría de nuevo a las redes para retratar un emotivo momento: el festejo de año nuevo junto a una amiga. En la foto se las ve a las dos sonrientes, con el mar de fondo y con fuegos artificiales coronando el cielo.

Nicole, recibiendo el año junto a una amiga Crédito: Instagram

Considerando que se trataba de una contradicción de su nueva "enemiga mediática", Ángel De Brito decidió compartir las dos imágenes en su cuenta de Twitter. Los comentarios de sus seguidores, sin embargo, se dividieron entre los que, efectivamente, consideraron que la seguidilla de imágenes era incoherente y los que se animaron a defenderla. "Esos fuegos artificiales son tirados en el medio del mar", expresaron algunos, dando a entender que desde la costa no se habría percibido sonido alguno. "Hay fuegos artificiales sin sonido", exclamaron otros. Sin embargo, la mayoría coincidió en que el discurso de Nicole no guardaba demasiada coherencia.

Neumann y De Brito se enfrentaron desde sus respectivos programas de Eltrece a principios de diciembre. "Pasaron cosas. Teníamos una buena relación y él se comportó de una manera que para mí fue sin humanidad. Rompió todos los códigos de una relación que uno tiene con una persona y no me gustó. Yo ya no estoy en esta época de mi vida para estas cosas. Entonces bloqueo y chau", contó primero la panelista de Nosotros a la mañana.

La respuesta, como era de esperarse, no tardó en llegar. Desde Los ángeles de la mañana, De Brito replicó: "No sé por qué sacaron este tema, pero hace mil años que está enojada porque acá mostramos que ella usaba un cinturón de cuero cuando defendía el veganismo. Le agarró un ataque, me dijo que la iba a dejar sin trabajo, que le sacaba el pan a las hijas porque Cubero no le pasaba plata y no sé".

Y continuó: "Tuvimos una discusión en privado y me bloqueó pero ayer sacaron el tema y dijo que no tengo códigos ni humanidad. Ella se va de boca, dice que no pasa información y como me acusa de romper códigos, te los voy a romper un ratito". Finalmente, furioso y mirando a la cámara, añadió: "Vos a mí me pasaste mucha información y acá está la prueba. Tengo 125 mil mensajes como estos. Si vas a hablar de mí, decí la verdad. Sos una mentirosa".

Conforme a los criterios de Más información