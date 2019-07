La enfermedad de su hija la llevó a comprometerse con causas solidarias.

Cuando se menciona a la cantante Daniela (Pérez) la memoria emotiva conecta enseguida con aquello de "Endúlzame que soy café, y cántame que soy canción...". Y es que la artista argentina fue responsable de uno de los hits indelebles de finales de los '90. Sin embargo, y para los que no lo supieran, fue una sorpresa que en su paso por Quién quiere ser millonario le contara a Santiago del Moro que también fue parte de la formación original del grupo Las primas.

"Yo fui a acompañar a mi amiga Andrea a una prueba de chicas que cantan. La acompañé, y el productor me pidió que audicionara yo también. Me eligieron y ese casting terminó siendo para el grupo Las primas", contó la participante, cuya voz todavía hoy acompaña las fiestas a partir de temas como Saca la mano, Antonio o Los nenes con los nenes.

Junto a otras dos integrantes del grupo, Daniela explicó que su objetivo en el concurso nace del dolor de haber tenido una hija con cáncer: "Mi hijita tuvo cáncer de ovario, y después hizo metástasis. Yo pasé momentos muy difíciles, tengo que agradecerle muchísimo a la ciencia. Fui mamá a los 17 años así que no recuerdo mi vida sin Daniela. Ella es todo para mí, es mi mejor canción".

La permanente alegría de la cantante se volvió tristeza, al recordar la charla con sus nietos durante la enfermedad de su mamá: "Ellos me decían 'si mamá se va, ¿vos vas a ser nuestra mamá?', y yo les contestaba 'Voy a ser siempre lo que ustedes quieran, pero mamá no porque su mamá no se va a ir. Todavía no es su momento'. Y Dios me escuchó porque hoy Daniela hoy está acá, trabajando y viviendo feliz con sus hijos y con su marido".

Una situación que destruiría a cualquiera se convirtió en el motor de Daniela para ir más allá de la recuperación de un ser querido, en sus noches en vela por los pabellones del hospital Italiano tomó contacto con otra realidad: "Conocí muchos niños con esta enfermedad, y me encariñé especialmente con uno que no tiene plata para el tratamiento. Así que todo lo que yo gane va a ser para la mamá, para que pueda curarse".

El tratamiento y operación del nene cuesta 130 mil pesos, por eso cuando la actual pareja del economista Javier Milei aseguró ese dinero decidió no arriesgarse. Y aunque su pálpito sobre la personalidad que este año cumpliría cien años (Eva Perón) era correcto, decidió retirarse. De todos modos, el camino solidario de la cantante tendrá continuación arriba de un escenario: "Ahora tengo un proyecto para niños en el que voy a invertir mis ahorros. Y gran parte de los fondos que recaude va a ser para todos los niños que padecen esta enfermedad. Me dí cuenta de que esta es la misión más importante de mi vida".