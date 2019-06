Marian comenzó su transición hace apenas dos meses.

26 de junio de 2019 • 00:12

Marian López Reta siempre supo que quería ser mujer. Pero los mandatos sociales y familiares la llevaron a reprimir lo que dictaba su sentido común y vivir una vida que nunca sintió propia: "Por mandatos sociales estuve 17 años casado con la madre de mis dos hijos. A los 42 decidí probar estar con un hombre y me dí cuenta de que era eso lo que yo quería. Recién hace dos meses empecé mi transición".

La participante de Quién quiere ser millonario , que llegó a las instancias mayores sin ayuda de comodines, describió lo que siginificaron los primeros pasos de su transformación: "La primera vez que salí vestida de mujer tuve pánico. No levantaba la vista, iba todo el tiempo mirando el piso", como así también la reconfiguración de su círculo de amistades, "Un querido amigo, cuando hice pública mi transición me dijo 'En esta no te puedo acompañar, para mí siempre vas a ser mi amigo Mariano'". Y no se vieron nunca más.

Diferente fue la mirada de Francisco, uno de sus hijos, que lo acompañó desde la platea y confesó que sufrió bullying: "Sufrí muchas cargadas en el colegio, pero cuando aprendí que lo importante es ser feliz me dí cuenta de que ella tenía que ser lo que quisiera".

Hoy Marian está de novia con Matías, y sueñan con el casamiento, a él está destinado gran parte del premio de 180 mil pesos que se llevó el martes: "Es una asignatura pendiente. Tengo que hacer unos papeles antes para que se inscriba mi divorcio en el registro". De ahí la fiesta, a la que comprometió a Santiago del Moro "siempre que vengas con Lizy (Tagliani)", y también a terminar el proceso que hoy la hace una mujer feliz: "Me gustaría hacerme algunas cirugías que me ayudarían en la transición. Porque si bien las hormonas tienen mucho que ver, por mi edad y mi obesidad, hay ciertas operaciones que quisiera para que me ayuden cuando me miro al espejo. Ya sé que nunca voy a ser Pampita. pero quiero ser la mejor versión mía".