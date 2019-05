Walter es padre de Ian, un chico que nació con

El tercer participante de la noche del miércoles en ¿Quién quiere ser millonario? fue Walter, un padre que contó que su sueño es poder llevar a su hijo Ian, de 13 años, a España, para conocer el estadio del Real Madrid.

En un alto entre pregunta y pregunta, el hombre contó que su hijo nació con fibrosis quística, una dolencia que se da en un caso cada 10 mil recién nacidos. Además, según explicó, "es el único caso en el mundo en el que además padece de epilepsia".

"Su mucosidad es más espesa y por eso necesita hacer kinesiología, ejercicios respiratorios y medicarse, porque no le funciona el páncreas", contó. Entonces, Santiago Del Moro, el conductor del ciclo, quiso saber cómo encararon esta situación durante la crianza. "Ian no nació con un libro bajo el brazo que explicara lo que había que hacer", comenzó diciendo, y su mujer, Gaby -que se encontraba junto a Ian en la tribuna- agregó que "fue muy difícil, porque había mucha desinformación y los médicos no saben mucho". Ahora, cuentan con un equipo de especialistas, pero en un principio, según recordó la mujer, tenían "un muy mal pronóstico".

Walter, en tanto, resaltó la importancia de tramitar el Certificado Único de Discapacidad. "Conozco muchos padres que no quieren tramitarlo porque sienten que los estigmatiza, pero es muy importante para conseguir medicamentos", explicó. "No hay que quedarse de brazos cruzados, hay que moverse. El certificado sirve mucho. En total, la medicación de Ian cuesta un millón de pesos mensuales. Toma entre 40 y 45 pastillas, más seis nebulizaciones diarias", contó.

Del Moro, entonces, quiso saber si el adolescente puede ir al colegio. "Sí, va todos los días al cole, juega al básquet y hace la vida normal de cualquier chico", explicó Walter y contó que en 2005 se descubrió un medicamento que actúa sobre el gen específico y que eso cambió muchísimo su situación.

Ya sin comodines a su disposición, Walter se topó con una pregunta que le generó dudas: "¿Dónde tuvo lugar el levantamiento conocido como 'la revolución de los claveles'?". Entonces, decidió retirarse con los 100 mil pesos ganados. "Con esa plata, nos vamos los tres a Madrid", explicó, feliz.