Lo imposible solo tarda un poco más Durante muchos años dependí de otras personas para calzarme. Con mi prótesis necesitaba que mi mamá, mi papá, mis hermanas o incluso maestras me ayudaran a hacerlo no solamente por mis manos sino porque no tenía la agilidad o fuerza suficiente para agacharme. . Con los años y gracias a cirugías y deporte esto se fue convirtiendo en posible y hoy tengo mi gran amigo, el cosito ese ??, que me permite ponerme las medias. Y aunque me lleve más tiempo y me canse un poco soy agradecida de haber logrado algo que alguna vez fue impensado. . Todos necesitamos de "cositos" alguna vez que nos dan una manito, ese empujoncito, un impulso para lograr algo. ¿Me contás el tuyo? . . #calzado #Discapacidad #artrogriposismultiplecongenita #DiagnosticoNoEsDestino #amc #reflexiones