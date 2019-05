Andrea salió adelante luego de la muerte de su marido.

En la noche del miércoles, Andrea Contreras dio una lección de esfuerzo y superación en Quién quiere ser millonario . Acompañada por su actual pareja, la participante de 54 años le contó a Santiago del Moro que su vida cambió a partir de la muerte de su marido.

"Enviudé después de 17 años de matrimonio, y me llevó casi dos recuperarme. Él murió de cáncer de páncreas, y aunque cayó en coma estando en mis brazos, recién el día que volví del cementerio caí sobre lo que había pasado", contó.

El sueño de la casa propia con Claudio (a quién conoció en un chat telefónico "que con el tiempo se volvió hot", como aclaró entre risas la concursante) no es casual en Andrea. Su idea de familia la lleva muy arraigada, ya que fue esta quien la ayudó a salir adelante: "Fue muy duro, estuve mucho tiempo tirada en una cama sin querer hacer nada, pensando que mi vida se terminaba. Mi mamá y mi hermana me levantaron y me acompañaron para poder iniciar un tratamiento. Es muy difícil pero se puede salir", aseguró.

La fuerza de la participante, y su ejemplo de vida se convirtieron en lo más importante del programa. Ya no importaba por cuánto estaba jugando, la atención estaba puesta en su optimismo, y en sus palabras: "Además me recibí de abogada hace cinco años. Empecé la carrera cuando mi marido se enfermó. La abandoné pero después decidí seguirla, porque además de considerar que abogacía era mi asignatura pendiente, el hecho de estudiar, de estar ocupada me ayudó muchísimo para no quedarme en el dolor, en el duelo, en todas esas cosas que te tiran para atrás".

La noche para Andrea y Claudio terminó con 100 mil pesos de premio, y la alegría de otra meta cumplida en su vida.