Anamá Ferreira durísima en Twitter.

12 de junio de 2019 • 23:42

La segunda participante de la noche del miércoles en Quién quiere ser millonario fue Bettina Sack. Desconocida para el público, Sack es muy conocida dentro del ambiente de la moda. Con dos décadas de trayectoria, acompañó a muchas modelos hoy consagradas. Sin embargo enseguida aclaró que hoy, sus amigas del ambiente "se pueden contar con una sola mano". De ese pequeño grupo sobresale Julieta Prandi, que fue al estudio para alentarla desde la tribuna y dijo emocionada: "Ella me acompañó toda mi carrera. Fue la mano derecha de Ricardo Piñeiro durante mucho tiempo, y fue la que un día me vio y dijo 'Es ella'. La quiero con el alma porque es la responsable de todo lo que me pasó", le dijo a Santiago del Moro la modelo y actriz.

Sin embargo, mientras la participante avanzaba por el cuestionario a pura intuición, y sin usar comodines, desde Twitter se escribía otro capítulo en su historia.

"Esta chica Betina fue mi secretaria, y no se portó muy bien conmigo, tampoco con mi trabajo, las cosas hay que decir". La autora del lapidario comentario fue Anamá Ferreira , indudable referente del mundo del modelaje.

Aunque los fans en las redes le empezaron a pedir detalles, la panelista de Tarde pero temprano en Net TV, prefirió no profundizar. Sin embargo se notó cómo seguía con atención el programa, y también que entre ella y Bettina hay cosas sin resolver. Ante las dudas de la participante, víctima de los nervios, Anamá contraatacó: "Pobre, se olvida de todo. En fin, esto también es la moda".

Bettina, que sueña volver a su pasión por la pintura, perdió en la pregunta de 500 mil, así que se llevó solamente los 180 mil asegurados. Pero si bien a lo largo de la noche dijo que en algún momento de su vida se sintió "invisible", todo parece indicar que su camino mediático recién empieza.