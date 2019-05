El participante del programa conducido por Santiago Del Moro fue despedido de pie por la tribuna

La solidaridad de los bomberos voluntarios se manifiesta cada vez que suena la alarma y dejan a su casa, a su familia, a los seres queridos, para ayudar a los que están a punto de perder todo. En la noche de Quién quiere ser millonario, Federico Langone demostró que es capaz de eso y mucho más.

Con una veintena de compañeros, todos de riguroso uniforme, alentando desde la tribuna Federico aclaró de movida: "Vengo a participar para ayudar con lo que pueda ganar al funcionamiento del cuartel, para ayudar a solventar todos nuestros gastos. Muchas de nuestras herramientas vienen de afuera, y aunque tenemos apoyos y subsidios provinciales mantener un cuerpo como el nuestro, que es de 110 personas, no es fácil. Día a día, la luchamos para ayudar a los demás. Hoy es una oportunidad para ayudar a nuestra institución".

"Muchas veces cuando te preguntan por qué sos bombero, es mucho por tradición. En nuestro cuartel tenemos tercera generación de compañeros. Abuelos, padres e hijos siguen la tradición. En mi caso soy el primero de mi familia que arranca con esto y es una tarea ardua. Berisso es una ciudad de más de 100 mil habitantes".

El aplauso de pie de sus compañeros del cuartel de Berisso no lo sorprende "somos como una familia", dice; y completa Claudio -el más veterano del grupo- desde la tribuna y con lágrimas en los ojos: "A mis compañeros los considero mis hijos, y al cuartel mi segunda casa. Lo nuestro es vocación de servicio, es estar al servicio del prójimo sin pedir nada y hasta arriesgando la vida. Estoy en el cuartel mañana y tarde, voy todos los días. A veces lavo la cuadra, porque aunque tengo un rango alto, ellos saben que soy uno más".

Pero no es la única familia del participante, porque Federico -que tiene 34 años- es casado y tiene un hijo de 14 y una hija de cinco: "Ellos son lo primordial. Cuando suena la alarma a lo mejor uno está bañando a los nenes o haciendo la comida, y tiene que salir al cuartel para ayudar. Y ellos se quedan con ese sabor amargo de no saber si vas a volver. Nosotros nos preparamos, entrenamos, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Nuestras familias es el pilar fundamental, son los que nos abren el portón y nos prenden el auto para que lleguemos antes".

Santiago del Moro con la gorra del cuartel de bomberos de Berisso.

Sin embargo, y a pesar de la vocación, Federico reconoció entre lágrimas lo que es separarse cada día de sus seres queridos: "Cada vez que salgo trato de darle un beso a los chicos, y me preguntan 'Papá, ¿vas a volver?'. Uno se va tratando de volver, pero del otro lado no sabés qué vas a encontrar. Pero para eso estamos los bomberos voluntarios, en Berisso y en todo el país".

Mientras el conductor, Santiago Del Moro , se ponía la gorra que le trajo el cuerpo de bomberos de regalo, Federico Langone aseguró 180 mil pesos. Dos preguntas después perdió al no saber qué mide un heliógrafo. "Ya el hecho de estar acá fue muy importante,que conozcan nuestro trabajo y a Berisso, que es la capital nacional del inmigrante. Estamos muy agradecidos. De corazón", se despidió el bombero ante una tribuna que lo aplaudió de pie.