Lola y Mirta, gemelas separadas al nacer.

"La primera vez que la ví fue nacer de nuevo. Fue muy movilizante". A simple vista a Lola y a Mirta las diferencia solamente el corte de pelo. Son gemelas idénticas separadas al nacer, que duante toda su vida sintieron que no estaban solas: "Yo nunca quise ser hija única, hasta cuando era chica me inventé un hermano", cuenta Lola en el estudio de Quién quiere ser millonario.

Si bien sentían que no estaban solas, que alguna vez habían sido dos, era prácticamente imposible que la vida las cruzara. Una vive en Neuquén y la otra en Moreno, provincia de Buenos Aires. Hasta que la magia de la televisión hizo lo suyo, y por un hecho fortuito se descubrieron. Cuenta Mirta: "Yo aparecí hablando en un noticiero, por un hecho que había sucedido en la ciudad donde vivo. Y en Neuquén le dicen a ella: 'Saliste en la televisión'. Y era imposible". Lola cotinúa la anécdota: "Cuando me avisaron me quedé mirando todo el día televisión, hasta que a la noche pasaron un resumen de noticias. Y de pronto la ví: los mismos gestos, la misma voz, '¡Era yo!'".

Aunque la sospecha había estado siempre en ambas, esa imagen confirmó todo. El siguiente paso fue telefónico. Lola estaba en el trabajo cuando su marido irrumpió con el celular en la mano, lo llamaba una mujer que decía ser su hermana, "me dieron un lugar tranquilo para hablar. Lo primero que ella me preguntó es si yo había sido feliz. Y la verdad es que sí, las dos fuimos muy felices con nuestros padres adoptivos. Solamente fallaron en no contarnos la verdad".

La verdad es que eran hijas de una persona muy humilde que no las podía tener, y las entregó a dos familias diferentes: "Cuando me enteré que no era hija biológica de mis padres, agarré mi partida y ví que habían avalado mi nacimiento tres tíos. Dos ya estaban muertos, llamé al tercero y le pregunté qué había pasado. Me dijo que él había ido a buscarme a un lugar, y que había otra nena, a la que ya se habían llevado".

A aquella primera conversación entre dos señoras idénticas, que en su corazón se sabían hermanas le siguió un primer encuentro en Moreno. Mirta creía que estaba tranquila hasta el momento en que le avisan que Loli estaba llegando: "Empecé a temblar como una hoja. Fue vernos y abrazarnos, llorar. ver además que tenía unos sobrinos de sangre, tan grandes, tan lindos...". Desde ese momento, Mirta y Lola no se separaron más, "Hablamos mucho, nos imaginamos cómo hubiera sido nuestro paso por la escuela, tomarle el pelo a los novios, a los amigos por el parecido".

El destino quiere que las hermanas sigan juntas, y especialmente ahora que Mirta tiene que viajar a España a someterse a un tratamiento por sus problemas reumáticos, "si ganamos lo suficiente me gustaría acompañarla" dice, incondicional, Lola. De esta manera, los 180 mil que ganaron este viernes, se convertirán en otro capítulo de su historia familiar.