Juan Manuel es un apasionado de la energía renovable.

La vida de Juan Manuel fue complicada desde el inicio, a la edad en la que un chico solo tiene que pensar en jugar, él despedía a su mamá: "Cuando tenía ocho años falleció mi vieja, y nos adoptó mi abuela en Jujuy. Estudié y trabajé ahí. De chico trabajé en el campo, que es hermoso. Me dio muy lindos valores", contó en el estudio de Quién quiere ser millonario.

Más adelante la vida lo devolvió a la Villa 31, donde nació y todavía vive, pero el camino estuvo lleno de piedras, "Cuando somos jóvenes agarramos caminos equivocados. Uno piensa que la vida es fácil y rápida, y no se da cuenta de que hay consecuencias. Estuve preso, como toda persona cometí errores. Ahora lo estoy superando, hice un cambio de página y me estoy enfocando en el presente".

Una vez cumplida su condena, el participante -que jugó en tándem con su profesor de energía renovable- intentó buscar trabajo:, "Reinsertarse es complicado, porque te piden averiguación de antecedentes. No está mal, pero se te cierran muchas puertas". Actualmente trabaja por su cuenta, estudia dentro del barrio y pasa su tiempo libre haciendo cosas para el Club V31, al que destinó los 300 mil pesos que ganó: "El club tiene tres disciplinas, rugby, hockey y crossfit. La idea es sacar a los chicos de la calle para que vengan al club a hacer deporte, que se distraigan, porque cuando uno tiene una responsabilidad lo demás lo corre a un costado. La droga no es un tema fácil de hablar. Hay muchos chicos metidos en eso. Es una enfermedad que está metida en todos lados".

Al mismo tiempo, el participante apostó a la no estigmatización: "El barrio es como la vecindad del Chavo, somos todos conocidos. Hay conflictos como en todos lados pero somos muy unidos. Al barrio yo no tengo nada que reprocharle, cada uno es responsable de las decisiones que toma. Hay muchas cosas que hay que mejorar, pero en este momento me encuentro contenido por las personas que quiero. A ellos les agradezco".