Fernando es técnico electrónico y periodista.

En Quién quiere ser millonario, la palabra "resiliencia" atraviesa la mayoría de las historias del programa. Sea por una discapacidad, por una dura historia de vida, o por haber renacido después de un hecho traumático, muchos participantes son el vivo ejemplo de que se puede salir adelante.

Fernando Maldonado nació y vive en la Villa 21-24 de Barracas, "me críe ahí con mis nueve hermanos. Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años, y él siempre quiso que yo estudiara, me decía que era algo primordial. Así que mis hermanos tomaron la posta, todos trabajaron para que podamos tener el dinero para que yo estudie. Fui el único de mi familia que tuvo primario y secundario completo".

Al mismo tiempo que obtuvo su título secundario comenzó a trabajar, y esto le permitió acercarse al periodismo, para poder seguir creciendo: "Antes de terminar la secundaria hice un taller de periodismo y me gustó. Así que cuando terminé me anoté en TEA, y después de tres años me recibí de Técnico Superior en Periodismo".

Fernando fue sin prisa pero sin pausa hasta los 180 mil pesos, de los que él no piensa quedarse nada: "Hay un proyecto que es el de hacer una escuela secundaria en el barrio, se va a llamar Cura Brochero. Ya están aprobados todos los papeles pero todavía no hay plata para empezar a edificar, así que toda la guita que gane hoy acá va a ir para ahí".

Hoy, Fernando trabaja de técnico electrónico en una empresa multinacional, y gracias a los ahorros de los últimos siete años consiguió comprarse una casa a la que se está a punto de mudar. Por eso, hoy sueña que los chicos de la 21-24 puedan tener la misma suerte que él, labrarse un futuro y, al mismo tiempo, romper con la estigmatización: "En la villa hay delicneuntes como en todas partes. Hay que dejar de sentir lástima por una persona que vive en una villa, en lugar de eso hay que darle una mano".