El abuelo de Leandro tiene 92 años.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 23:55

El papá de Leandro López murió hace diez años, pero su legado sigue vivo en el Taller Sumando, emprendimiento que dirige el participante de Quién quiere ser millonario , destinado a "trabajar una inclusión plena de las personas con discapacidad. Ayudamos a que los jóvenes armen sus emprendimientos, trabajen como cualquiera, y también a que las empresas los tomen".

Del seno del taller nacieron tres emprendimientos, cuyos responsables alentaron desde la tribuna: Los perejiles (que hacen pizza party para caterings), Las golosas (dedicada a galletitas, brownies y cosas dulces), y Horus (cerveza artesanal). A Leandro se le quiebra la voz cuando recuerda que su papá "era muy bueno haciendo pizza, y además fue un precursor de la cerveza artesanal. Ver a los chicos haciendo eso es una conexión directa con él".

Lean no está solo en cada paso que da, porque además de su madre, su hermano y sus hijos, lo acompañan son una compañía fundamental sus abuelos. Mercedes y Paco (que fue su comodín en la jornada) no solo apuntalan al nieto, también son un ejemplo de vida: "Lo que me enseñaron mi viejo, mi abuelo y mi mamá es la inclusión de la familia. Por eso yo trato de que en este trabajo que hacemos sobre la discapacidad, todas las familias acompañen".

Invitado por Santiago del Moro a pasar al centro, Paco estuvo codo a codo con Leandro durante su participación, y aprovechó las preguntas del conductor para contar su increíble historia de vida: "Con mi mujer nos enamoramos cuando tenía 15 años ella, y 16 yo. Seguimos juntos desde hace 70 años, y hasta que la muerte nos separe. Trabajé de muchas cosas, fui empleado administrativo y chofer de micros de larga distancia. Fui el primer chofer de micro en llegar a Bariloche en el año 68. Hoy no me falta nada, solamente quiero la felicidad de mis nietos y de mis bisnietos".

Los 130 mil pesos que se llevó Leandro son el primer paso -luego de una merecida salida de pesca con su hermano y Paco- para el siguiente sueño de Sumando, "tengo ganas de empezar un proyecto de vida independiente para personas con discapacidad en Buenos Aires. Tuve la suerte de ir dos veces a España y allá están haciendo cosas muy interesantes en ese terreno. Hay más de cien jóvenes que participan en nuestras actividades, y la idea es que puedan insertarse por completo en la sociedad. La inclusión hay que vivirla".