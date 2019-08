Mili demostró su talento patinando por el estudio de Quién quiere ser millonario.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 02:35

La conmovedora historia de Mili comenzó cuando Héctor Trejo y su mujer María recibieron un llamado dicipendoles que había una nena de tres años en el hospital de Suipacha esperando por adopción. Había nacido sin una pierna, y con una escoliosis de columna.

Les ofrecieron ser una "familia de abrigo", pero enseguida les aclararon: "Ustedes se la llevan pero pierden el derecho de adopción", de acuerdo a lo que dice la ley respecto a dicha figura. Dudaron hasta que la conocieron, y desde ese momento no se separaron más. De abrigo pasaron a "guarda" y de ahí a tramitar la adopción. Hoy, Mili tiene seis años y una familia.

"No te imaginás el amor que tiene, nos enseña todos los días", cuenta el participante de Quién quiere ser millonario a Santiago del Moro. A pesar de su discapacidad a Mili le encanta patinar. Y mediante un andador ha logrado desarrollar una habilidad que le ha permitido competir internacionalmente, este año viaja por segunda vez consecutiva a Brasil.

El empuje que tiene la chiquita en todo lo que hace, es el motor para que sus padres empiecen a buscar el dinero necesario para su inminente cirugía. "La prioridad es la cirugía de columna de ella, entonces finalmente va a poder caminar. Mili tiene una habilidad y un equilibrio enorme pero no sabe caminar, necesita el miembro. Pero para esa prótesis primero hay que estabilizar la columna porque tiene una escoliosis muy importante", cuenta Héctor y completa su mujer María: "La hace un especialista del hospital Garrahan, pero de forma particular. Considerando que la obra social no me autoriza ni una tomogafía, menos una cirugía. Los hospitales públicos la hacen pero nos van pasando de un año a otro. Hace tres años que estamos así". Pero cada vez falta menos, porque de los dos estudios que Mili necesita para la operación está hecho uno, y para el segundo están tramitando "un recurso de amparo para que la obra social -que no lo autorizó- acepte hacerlo".

Héctor Trejo ganó 180 mil pesos para hacer realidad el sueño de ver caminar a su hija, mientras lidia con sus miedos ante la operación: "Ella tiene miedo de que la abandonemos en la clínica porque ella fue abandonada en un hospital. Y nosotros le queremos hacer entender que nunca la vamos a dejar. La amamos".