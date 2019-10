Ginette Reynal.

1 de octubre de 2019 • 00:58

Fue una de las modelos más importantes de las décadas del 70 y 80. Pero la belleza de Ginette Reynal trascendió los desfiles y las tapas de revista e hizo nido en la televisión. La cámara se enamoró de su rostro y de sus palabras, y así se forjó una relación que continúa hasta hoy, cuando el rol de conductora le dejó paso al de participante en Quién quiere ser millonario.

Ginette sigue trabajando, pero hoy la familia y el abuelazgo ( su hija Mía y Luis Ortega fueron padres en abril) ocupan el centro de la escena, y la pasarela es un lindo recuerdo que molesta apenas un poco: "Cuando miro fotos mías a los veinte digo 'Uy, qué guachada', pero el paso del tiempo viene con algunos aditivos maravillosos. No siento la misma ansiedad o inseguridad que cuando tenía veinte o treinta años. Yo disfruto de la vida todos los días y eso no lo cambio por nada. Además puedo estar para el otro, mi vida no está totalmente centrada en mí".

De esta manera Ginette hizo referencia a una etapa de su juventud, donde la presión por sostener la fama obtenida, la llevó a perderse algunos momentos irrecuperables como mamá: "Tenía miedo de que si me quedaba en mi casa diez años a cuidar a mis hijos, nadie se iba a acordar de mí si volvía". Así siguió, sin descanso, sin parar, hasta que el destino la obligó a poner un stop y replantearse muchas cosas, "Creo que la vida ha sido muy generosa conmigo, vivirlo de otra manera sería escupir al cielo. Por mi educación y por el lugar de dónde vengo he podido afrontar los problemas de otra manera. Mi marido murió de un cáncer de cerebro, mi mamá también de cáncer, y fueron atendidos en excelentes lugares. Pasé por todos los estadíos de la depresión. Soy creyente y nunca me enojé con Dios. Pienso que hay un plan que es mucho mayor que todos nosotros. Yo fui una privilegiada, no tuve una vida dura, tuve y tengo una vida maravillosa".

Después de haber "tocado fondo un par de veces", Ginette Reynal está dispuesta a apostar una y otra vez por el futuro; y también, por qué no, por el amor: "Me encanta vivir sola, pero tengo un amigo (hace el gesto de comillas) que es muy agradable para pasar ciertos momentos. Me gustan los hombres más jóvenes que yo, pero de cuarenta para arriba porque para abajo ya pueden llegar a ser amigos de mis hijos". Y antes de retirarse con un premio de 180 mil pesos remató: "Si estoy bien quiero vivir hasta los 120 años, siempre y cuando pueda tener sexo".