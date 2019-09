La cantante habló de su difícil historia.

17 de septiembre de 2019 • 23:56

Noche de famosos en Quién quiere ser millonario, y en la misma línea de otras noches esta vez fueron Gladys "la bomba tucumana" y su hijo Tyago Griffo quienes se animaron a jugar en pareja por los dos millones de premio.

Aunque hubo alegría y hasta baile al ritmo de (como no) "La pollera amarilla", la cantante tucumana también se permitió la emoción al hablar del duro camino que la llevó a disfrutar el éxito de hoy. Aunque en el pasado se había ocupado de contar algunas historias de violencia que sucedieron en el seno de su familia, esta vez se animó a hablar por primera vez de la separación del padre de su hijo, lo que describió como el peor momento de su vida: " Toqué fondo cuando me separé del papá de mi hijo. Nunca hablé públicamente de Ariel, con el que me casé a los 25 años. Él era todo, cuando nos separamos me quedé sola sin saber para dónde ir, porque yo me casé para siempre. Hoy tenemos una excelente relación, yo lo quiero muchísimo".

Al mismo tiempo, la participante recordó su dura infancia, con amor pero plagada de privaciones: "De chica viví en un mundo tan raro, cruzado por la violencia, por el maltrato a mi madre, a nosotros. Yo era una niña humilde. Me acuerdo que le pedía cosas a los Reyes Magos, les preparaba todo y cuando me despertaba había una moneda y una galleta. Y yo veía que las otras chiquitas tenían una bici, o unos patines que eran soñados y que nunca pude tener. Hoy que soy uina señora grande no me podría subir a ellos pero ¡cómo soñaba con tener unos patines!"

Apoyada en su hijo Thiago, que la contuvo en los momentos donde el llanto le ganó a la compostura, Gladys también relató el difícil momento que vive su mamá Adela: "Cuando hablo de ella pierdo la voz y me pongo mal. Me dio todo, me enseñó todo. Ella es mi amor, ahora está enferma y la tengo viviendo conmigo. Estoy tranquila porque todas las mañanas la beso y le digo que la amo".

Con 300 mil pesos, Gladys y Thiago terminaron su participación en el programa, y se fueron dejando un mensaje de optimismo: "Trabajo desde los 15 años, fui repositora, moza y promotora, a mí nadie me regaló nada. Siempre se puede salir, hay que ir por los sueños y lucharla".