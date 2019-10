Sergio padece de gigantismo y tiene un tumor cerebral.

A los 12 años, Sergio Daniel Gómez medía 1,95 metros. A los 29, cuando la historia del "hombre más alto de la Argentina" comenzó a rebotar en los medios, había alcanzado los 2,20. Hoy, "Chiquito", como le decían cariñosamente en su Misiones natal tiene 33 años y 2,26 metros de altura.

En tandem con su mujer Blanca, Sergio participó en Quién quiere ser millonario. Pero lejos de la historia pintoresca que se puede suponer al ver a un "gigante" atravesar el estudio de Telefe, el de él es un relato de preocupación, dolor y supervivencia. "Mi vida fue y es muy difícil. En mayo de este año me descompuse mal, y empecé a hacer un tratamiento que es carísimo", le contó el participante a Santiago del Moro.

Y es que Sergio padece de gigantismo, y a pesar de su edad sigue creciendo. Pero eso no es todo, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, ahí está Blanca para poder describir la situación que están viviendo: "Cuando me dijeron lo que él tenía se me vino el mundo abajo. Además de seguir creciendo, él tiene un tumor en el cerebro". Para que Sergio pueda sobrevivir lo tienen que operar, pero antes debe seguir un riguroso tratamiento con una medicación que no se consigue en nuestro país: "Sale mucha plata porque viene de Francia. Pero la que necesitamos para que él siga viviendo". El tratamiento para que se pueda encapsular el tumor y no siga apretando el cerebro es mensual, y cada ampolla sale 100 mil pesos.

"Ella es mi pilar", confesó el participante, pero quedó claro durante la exitosa participación en el programa que los llevó a ganar medio millón de pesos, que el sentimiento es recíproco. Luego de una sucesión de episodios de violencia familiar con el que es el padre de sus cinco hijas (de acuerdo al testimonio de la participante, el hombre llegó a intentar quemarla viva con un encendedor y una botella de alcohol), Blanca encontró consuelo en Sergio, "Cuando lo conocí a él supe lo que es volver a amar, lo que significa poder domir tranquila. Y trata a mis hijas como si fuera el papá. Él me respeta, para mí es todo".