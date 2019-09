Daniel estuvo 17 años haciéndose diálisis.

"En el 2013 me trasplantaron pero duró siete días, se tapó una venita del órgano y me lo tuvieron que sacar". Por entonces, Daniel hacía 15 años que se hacía diálisis día por medio, entre cuatro y cuatro horas y media.

Seis años después, la sonrisa con la que se sentó frente a Santiago del Moro en Quién quiere ser millonario, revela que el participante está feliz de haber vuelto a vivir. A su lado, su esposa desde hace 22 años Mariana ("Mi pilar, gracias a ella hoy estoy vivo"), y en la tribuna sus dos hijos. El segundo trasplante fue en 2016, "el 10 de diciembre voy a cumplir tres años, llevó siempre esta medallita con la fecha", dice Daniel emocionado.

"Cuando empecé con el problema, vino el nefrólogo y me dijo que la única solución era un trasplante me quedé duro, fue como un balde de agua fría. Quedé solo en la habitación, y lo único que le pedí a Dios es que me deje cuidar a mis hijos hasta los 18 años. Que el papá esté, no importa si en una silla de ruedas o como sea, pero que les pueda dar consejos en su vida. Una vez que sean grandes ya estaba". Hoy los hijos de Daniel y Mariana tienen 21 y 17 años.

Previamente a eso, a los 33 años, el participante había tenido un infarto. Y a lo largo de los 17 años que se hizo diálisis tuvo dos más. "Empecé con un estent y ahora tengo seis", dice con una sonrisa, y destaca la ayuda de su entorno: "Me ayudó mucho la familia. Cuando entro en diálisis ella estaba embarazada de mi nene más chiquito. A los seis meses nace y yo estaba en silla de ruedas porque no podía mover las piernas. Entonces ella les decía que yo era un superhéroe para que los chicos pudieran asimilar el estado del padre".

El matrimonio ganó 300 mil pesos destinados para arreglar la casa, y especialmente para tener las primeras vacaciones de Daniel sin diálisis: "Nos pasó de todo en la vida, pero aquí estamos. De pie".