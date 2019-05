Quién quiere ser millonario: el médico que lleva agua potable a zonas rurales

Nico es médico, y dejó de trabajar en un hospital para ayudar a los que menos tienen.

Un día Nicolás Wertheimer, médico clínico, estaba en la guardia del hospital donde trabajaba. Aunque había terminado la carrera de medicina con excelente promedio, y su profesión le permitía hacer lo que siempre quiso "ayudar a los demás", no se sentía del todo feliz. "Nunca terminé de conectar con trabajar en el hospital, no me sentía cómodo", le dijo el profesional a Santiago del Moro .

Aquella guardia eterna no hizo más que potenciar el deseo insatisfecho del participante de Quién quiere ser millonario , por eso en un alto comenzó a buscar en Internet proyectos que buscaban cambiar el mundo: "Así apareció la crisis del agua, que provoca la muerte de un chico cada 90 segundos. Muerte por desnutrición, por diarrea".

Nico entonces tomó una decisión que cambió para siempre su vida. Abandonó su destino como médico, para convertirse en emprendedor. "Encontré en Internet tecnología innovadora para tratamiento de aguas turbias y empecé a recorrer escuelas rurales para ayudar a potabilizar el agua. Lo que me movilizó fue que era algo que se podía prevenir", contó entre respuesta y respuesta correcta.

Junto a Lía, una compañera y amiga que fue su comodín en la tribuna, Nico comanda el proyecto Agua Segura, cuyo próximo desafío es "poder hacer un tanque de agua que pueda juntar agua de lluvia" para la gente que ni siquiera tiene agua en su casa.

Después de que el comodín del público lo hiciera elegir la respuesta equivocada a la pregunta acerca de en qué año se inauguró oficialmente el aeropuerto de Ezeiza, Nico se llevó 180 mil pesos para continuar el sueño de ayudar a los que menos tienen.