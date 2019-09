Emi y Flor, dos luchadoras.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 01:19

Dicen que el mundo está lleno de gente como nosotros, y el único fin es encontrarse. Esto es lo que les pasó a Emilia y Florencia, que nacieron con agenesia y desde que la vida las cruzó no se separaron más. La agenesia es la falta de desarrollo de un órgano durante el proceso embrionario. En el caso de las chicas fue una parte del brazo: "Somos 'hermanas' con la misma marca de nacimiento", ejemplificaron.

Las participantes de Quién quiere ser millonario llegaron al estudio con la firme intención de llevarse todo, y al mismo tiempo dar un mensaje de esperanza. "Todos somos distintos, pero hay diferencias que se notan más y por eso la gente pone más la mirada en ellos. Este es mi cuerpo. Yo siempre digo, 'no te puede faltar lo que nunca tuviste', y ante eso me planto", dijo Florencia. Y su "hermana" Emilia completó: "Es verdad que cuando uno es más chico, la mirada del otro te incomoda. O la pregunta, siempre está la pregunta '¿Qué te pasó?', y nosotras todo el tiempo tenemos que estar dando explicaciones. Tener la posiblidad de contarle a gran parte del país 'no me pasó nada, está todo bien' es educar".

Flor y Emi se encontraron mediante las redes sociales, y de esa comunión nació Hermosamente distintos, un espacio que actualmente alberga a más de cien familias con integrantes que tienen agenesia.Gracias a ellos llegó Celebremos nuestras diferencias, "el encuentro que hacemos una vez por año, y al que vienen no solo gente de Argentina sino también de otros países para conocernos, para intercambiar experiencias". A la organización del próximo estarán destinados los 180 mil pesos que las chicas ganaron en el programa del martes.

Emilia es contadora y actualmente está haciendo un doctorado en Relaciones Empresariales, mientras que Flor es diseñadora de moda, un paso muy grande en sus vidas, y en demostrar que siempre se puede ir por más: "Por lo general las familias tienen miedo a lo que les vaya a pasar a su hijo o hija. Miedo a lo desconocido. Pero nosotras somos el reflejo de que no pasa nada, que se puede tener una vida como la de cualquiera".