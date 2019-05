La emoción de Santiago del Moro.

Víctor llegó a Quién quiere ser millonario con hinchada propia. Desde la platea, un grupo de chicos con síndrome de down no paró de alentarlo. "Víctor, te quiero mucho, te merecés ganar" se convirtió en un grito recurrente de todo el grupo que sorprendió y emocionó a Santiago del Moro .

El participante es profesor de spinning y preparador físico en un gimnasio, al que un día llegó Brian como alumno. Al poco tiempo este trajo a sus compañeros de colegio, y de esa manera se formó "un grupo de amigos" que comenzaron a juntarse cada sábado. María Itatí, Andresito, Iván y el resto de los chicos alentaron entre el entusiasmo y las lágrimas.

El encargado de ayudar a Víctor desde la tribuna fue Pablo, quien también comenzó como alumno de Víctor pero luego pasó a trabajar con él: "Me ayuda mucho. Nosotros somos de Florencio Varela pero trabajamos en un gimnasio cerca de la rotonda de Alpargatas. Cuando se inundó La Plata (en abril del 2013), Pablo me ayudó a juntar elementos de limpieza para donar. También se encarga de conseguir juguetes para Navidad y hasta caramelos para los chicos".

La solidaridad de Víctor no termina en su trabajo, también es parte del sueño de ser millonario: "Si gano la suficiente plata me gustaría llevar a mi vieja a que conozca México. Ella no pudo venir por problemas de salud, se hace diálisis martes, jueves y sábado". Y en caso de que alcance, poder refaccionar su casa para tener un lugar donde juntarse con el resto del grupo los sábados. Por ahora lo están haciendo en casa de Elba, una amiga que conoce "desde que era muy chico porque era amigo de mis hijos. Cuando él me llevó a conocer a los chicos me dí cuenta de que son puro amor. Me siento muy bien estando con ellos".

Recién en la pregunta por los 130 mil pesos, y utilizando el último comodín, Víctor tuvo su primer y único error posible. "¿Al final de qué período geológico se produjo la extinción masiva de los dinosaurios?", el participante contestó Jurásico cuando era Cretácico. Sin poder asegurar la segunda etapa, el profesor se quedó con solo 30 mil pesos, pero el mensaje que dejó fue mucho más importante que la cifra ganada.

La pregunta que complicó a Víctor.

"Ya gané de por vida. Siempre digo lo mismo, el amor que recibo de ellos es impagable. Cuando los conocí a ello hice un click en mi vida. Antes por ahí me fijaba en un pantalón o unas zapatillas de marca, pero con ellos me dí cuenta de que la vida pasa por otro lado. Por ahí la gente los ve como bichos raros, pero son iguales a todos nosotros".