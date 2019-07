El participante ganó 180 mil pesos.

En Quién quiere ser millonario, todo sueño es tan posible como válido. Están los que buscan un viaje, superar una dificultad económica o, como en el caso de Walter Villalba, mejorar su calidad de vida.

El participante sufrió un accidente en 1998 que le cambió la vida para siempre: "Estaba trabajando, haciendo un pozo para baño. Se me parte el tablón en el que estaba parado y caigo de espaldas ocho metros. Me quebré la columna y a partir de ahí no pude sentir más las piernas". Más tarde sufrió la amputación de su pierna derecha.

Desde entonces Walter tuvo que comenzar de nuevo: "Fue complicado, se me vino todo abajo, pero hay que seguir. Hoy yo le digo gracias a mis viejos, a mis hermanos, mi pareja, mi hija".

Hoy, mientras sigue en juicio por el accidente, el participante trabaja como herrero y necesita una nueva silla de ruedas: "Esta que tengo me la donó una fundación y es de batalla, la uso para ir a todos lados y también para trabajar. También quiero ayudar a mi familia, que tiene muchas deudas económicas". Con 180 mil pesos asegurados, el participante gastó sus dos últimos comodines sin suerte. De todos modos, logró cumplir su sueño y de esa manera, salir airoso en una nueva revancha que le dio la vida.