Quién se fue de Bake off famosos este lunes 7 de octubre

Escuchar

Bake Off Famosos (Telefe) tuvo un nuevo eliminado. El programa, que une la pastelería con personajes de la farándula, quienes buscan convertirse en el próximo “gran pastelero” de la televisión, inició la semana pasada y este lunes 7 de octubre un nuevo participante debió abandonar el reality. Se trata de Marcos Milinkovic, quien se fue por decisión del jurado.

El programa se transmite de lunes a jueves a las 22, la conducción está a cargo de Wanda Nara y el jurado, está compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

Después de un comienzo prometedor como pastelero estrella, Milinkovic empezó a cometer errores. En el programa del lunes 7 de octubre, el exjugador de voley tuvo un muy mal desempeño en la prueba técnica, un rogel, donde los miembros del jurado determinaron que había desprolijidad en la forma de poner dulce de leche, y el merengue, según dijeron, estaba hecho “para sacárselo de encima”.

Luego, avanzó la prueba creativa, donde Milinkovic preparó alfajores de masa sableé de naranja con relleno de chocolate y mermelada de arándanos. Si bien esta era la prueba para que el participante del reality se redimiera y volviera a levantar vuelo hacia el estrellato, no fue el caso. Sus alfajores bañados en chocolate semiamargo, con maní tostado y chocolate blanco, no estaban buenos. “El problema es la galleta. Está seca y al no humedecerse no está el gusto del alfajor tradicional”, le indicó Christophe al excapitán de la selección de voley. Por su lado, Betular comentó: “Si yo muerdo un alfajor y se hacen migas, el alfajor no está bien hecho. Estética es un 10, pero en el resto hay que mejorar”.

Marcos compartió el podio al peor trabajo con Callejero Fino y Damián de Santo. Sin embargo, el exdeportista fue el elegido para irse del programa. “Me costó mucho decir tu nombre”, le dijo Wanda tras el veredicto. Tanto el jurado como sus compañeros se despidieron del participante con palabras de cariño y aliento.

El jurado de Bake Off Famosos adrian diaz bernini

Quiénes siguen en Bake Off Famosos

Estos son los participantes que continúan participando en Bake Off Famosos:

Andrea del Boca

Igancio ‘Nacho’ Elizalde

Callejero Fino

Damián de Santo

Camila Homs

Verónica Lozano

Cande Molfese

Ángela Leiva

Mariano Iúdica

Eliana Guercio

Por otro lado, los participantes eliminados de Bake Off son: Marcos Milinkovic, Gastón Edul, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

Cómo ver Bake Off Famosos

La despedida de Jelinek de Bake Off adrian diaz bernini

El reality se podrá ver desde el canal de aire Telefe, que además se puede sintonizar en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, el reality también es transmitido por streaming en el sitio web del canal.

LA NACION