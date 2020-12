Quién se fue de MasterChef Celebrity en la nueva gala de eliminación

Quién se fue de MasterChef Celebrity en una gala de eliminación cargada de tensión y llanto Crédito: Gentileza Telefe

El domingo cinco participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a la temida gala de eliminación: Vicky Xipolitakis, Rocío Marengo, El "Mono" de Kapanga, Leticia Siciliani y Claudia Villafañe. En una noche cargada de tensión y llantos, hubo distintas reacciones cuando Damián Betular anunció quién se fue del reality de cocina de los famosos.

Anoche la angustia y la desesperación fue un factor común para todos los concursantes: ante el cambio de planes impuesto por el jurado todos tuvieron que adaptarse a "recetas ajenas" y este fue el hecho que benefició a algunos y llevó a la cuerda floja a otros.

En el caso de Rocío Marengo fue totalmente perjudicial "heredar" la estación de cocina de El Mono, que tenía muy pocos ingredientes. Aunque intentó convertirlos en un plato que bautizó como "canelones de River", su inventiva no convenció a los expertos culinarios y quedó eliminada de la competencia.

Germán Martitegui, Donato de Santis y DamiánBetular se despidieron de Marengo con palabras de aliento, y la modelo les agradeció por todos los tips que aprendió en su paso por la cocina de MasterChef: "Ya me había tocado irme antes y lo di todo de nuevo, una lástima que no alcanzó; pero me llevo mucho aprendizaje y compañeros increíbles".

Recordemos que en el repechaje Marengo y El Mono habían logrado recuperar sus delantales blancos, tras sorprender con las habilidades que incorporaron en su tiempo fuera del certamen. Aunque la semana pasada la modelo destacó con una receta vegetariana de tofu sellado, ensalada de lentejas y quinoa, y una salsa de yogurt, esta vez volvió a su mala racha y fue la eliminada de la noche.