Rating: cuánto midió la final de Popstars

Luego de dos meses y medio en pantalla, finalmente se develó la incógnita y se supo que Juana Distéfano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner son las cinco jóvenes que integran el grupo Chapeaux. Las chicas transitaron un largo camino que empezó el 24 de agosto en la pantalla de Telefe con un promedio de 11,3 puntos y un share de 48,1%. El proceso comenzó con más de tres mil postulantes y tras un casting multitudinario en el Parque Roca, en un primer filtro masivo, se preseleccionaron a las primeras 150 voces que tenían condiciones para iniciar el camino.

Tras esta convocatoria federal masiva que cautivó a miles de jóvenes en todo el país, el certamen fue mostrando el intenso y apasionante camino hacia la formación de Chapeaux, la flamante banda pop argentina. Las participantes seleccionadas se enfrentaron a exigentes etapas con diferentes desafíos artísticos bajo la atenta mirada del jurado compuesto por Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García, el reconocido productor internacional. Además contaron con el acompañamiento de Martín Cirio en su rol de coach espiritual, encargado de guiar el proceso emocional y el crecimiento personal de las concursantes. En una segunda etapa, llegaron los “Talleres Intensivos” y solo sesenta continuaron en competencia. Dentro del proceso creativo recibieron la visita de Miranda!, Nahuel Penissi, Benjamín Amadeo, Marcela Morello, Luck Ra entre otros artistas, que les transmitieron su experiencia a la hora de construir una carrera musical.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos del programa fue cuando las jóvenes aspirantes se encontraron con el jurado original de Popstars. En un viaje hacia las primeras temporadas, Fernando López Rossi, Pablo Ramírez, Magalí Bachor y Marcelo Iripino conocieron a las participantes que seguían en carrera en audiciones donde interpretaron los hits que más sonaron en esa primera etapa del programa.

Más adelante, las chicas se conmovieron al recibir la visita de las Bandana. Las participantes tuvieron que presentar en banda un tema, del grupo que Popstars catapultó a la fama, asignado por sus coaches. Lisa, Lowrdes, Valeria y Virginia, las legendarias ganadoras de la primera edición, recorrieron los ensayos ayudando a las jóvenes. En el camino quedaron voces privilegiadas como las de Hannah y Lourdes pero los jurados siempre dejaron en claro que no buscaban solistas, sino artistas que fueran parte de un grupo, que no es lo mismo. No llegaron las mejores sino las que lograron la armonía grupal suficiente para integrar Chapeaux.

Luego de varias presentaciones, en grupo, en tríos, dúos y personales, sólo once chicas quedaron elegidas para ser parte de la casa Popstars. Magalí Altamirano, Mía Piñeiro, Oriana Ledesma Castillo, Lolita Santillan, Juana Distefano, Kala Bidner, Brisa Alloco Bou, María Adolfina Pérez, Sofía Helmich, Micaela Dobarro y Constanza Sapía. En esta última etapa, las participantes no sólo tuvieron que seguir profundizando su entrenamiento vocal y de baile, sino que también su capacidad de adaptación en la competencia fueron fundamentales.

En la noche del lunes, Mía, Magalí, Kala, Juana, Oriana, Sofía, Micaela y Adolfina fueron elegidas como finalistas para ser parte del grupo pop. Este martes comenzó la gala final con toda la expectativa por saber quiénes serían las jóvenes que integrarían Chapeaux y un piso de 9 puntos de rating.

Las ocho finalistas recorrieron todo su paso por el certamen en un encuentro lleno de emociones: desde su primera presentación en el Parque Roca hasta esta instancia definitiva. “No puedo creer, nos veo muy chicas ahí, siento que pasó otra vida, nos veo a todas radiantes, así que estoy muy emocionada”, confesó Juana. “Vine por un sueño, eso se cumplió pero ahora hay otro sueño de por medio que es Chapeaux”, agregó Oriana. En la gala final, una a una, el jurado les fue comunicando quiénes serían parte de Chapeaux.

La final se mantuvo en los 8,0 y creció a los 11 puntos, liderando la franja, en el momento en que se definió el grupo completo. La banda ya tiene confirmado su debut en vivo para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, además de una participación en el show de Martín Cirio el 14 de noviembre en el Estadio Huracán. El futuro dependerá no sólo del talento de sus integrantes, la aceptación del público será fundamental para su desarrollo dentro de la industria de la música.