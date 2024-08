Rating: el enojo de Beto Casella con Tamara Pettinato rindió en Bendita y Cocineros argentinos creció

Escuchar

Luego de un fin de semana en donde el escándalo en torno a las denuncias de Fabiola Yañez contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández, polarizaron la agenda periodística , los programas de tira diaria dedicaron el lunes a analizar la cuestión. En el caso de Bendita (elnueve), el espacio de Beto Casella que va por su temporada decimonovena, la problemática suma un ingrediente extra, ya que cuenta a Tamara Pettinato como una de sus panelistas. La “mediática” también forma parte del escándalo que ocupa la primera plana, luego de conocerse, la semana pasada, imágenes suyas junto al expresidente en tono muy amistoso .

La expectativa en torno al tema hizo picar los números del rating de Bendita que ayer promedió 5 puntos y alcanzó un pico de audiencia de 5,6 puntos, muy buenos números que revalidaron su liderazgo en elnueve. Estos parámetros lo llevaron a superar a LAM (América) que promedió 3,9 puntos y escaló hasta los 4,8 puntos, también cifras interesantes para un canal que no transita su mejor momento.

Con todo, el liderazgo de la franja se lo llevó Telefe noticias (Telefe) con 8,4 puntos de promedio y un techo de público de 9,2 puntos.

El enojo de Beto

Desde el viernes, Pettinato no participa de Bendita y, con mucha inteligencia, Beto Casella no ha hecho caso omiso a la situación y fue relatando al aire qué sucedía en la intimidad del programa. Así como la semana pasada anunció que la panelista se encontraba en el canal, pero que había decidido no salir al aire debido a la conmoción producida en la opinión pública por su video junto a Alberto Fernández, ayer Casella mostró su incomodidad, ya no por la ausencia de su colaboradora, sino por la falta de una comunicación directa entre ella y él .

Fiel a su impronta directa y sincera, el líder del ciclo entendió que merecía que la panelista se comunicara para anticiparle su situación y, sobre todo, su decisión de participar o no del programa en vivo. Razones no le faltaron, es la lógica en todo acuerdo laboral.

En las próximas horas se conocerá la permanencia o no de Tamara Pettinato en el panel de Bendita

El “caso” Cocineros argentinos

No hay dudas de que se trata de un gran programa y que Maju Lozano en la conducción ha sido un acierto . A Cocineros argentinos, la mudanza de la TV Pública -señal de donde fue levantado siendo el espacio más visto- a América lo benefició, aunque le viene costando escalar debido a un alicaído contexto del canal , en donde Desayuno americano le deja muy baja audiencia y elnueve, su competidor directo, le hace frente.

Ayer, en el inicio de su segunda semana en su nueva casa, el programa gastronómico marcó un promedio de 1,9 y escaló a un techo de 2,6 puntos . Sobre el final, con 2,7 puntos, compartió ese número con el comienzo de Intrusos.

Cocineros argentinos arrancó con 1,1 -cifra que le dejó el magazine a cargo de Pamela David- con lo cual el incremento de su audiencia fue realmente exponencial. La contracara de esta performance se da con la férrea competencia de Telenueve al mediodía (elnueve), a cargo de Marisa Andino y Esteban Mirol, que ayer, por ejemplo, promedió 3 puntos y tocó un pico de 3,5 puntos.

Cerca de las 12.30, cuando Cocineros argentinos inició el segundo tramo de su emisión, se sumó a la competencia El Zorro (eltrece), la histórica serie con Guy Williams que viene preocupando a Telefe. La historia del hombre del antifaz marcó un promedio de 5,4 puntos, dos décimas más que la última parte de Ariel en su salsa (Telefe).

El Zorro, una apuesta de bajo costo para eltrece, pero con gran rendimiento Prensa Paramount +

Lo más visto del día

El programa que picó en punta este lunes fue Survivor (Telefe), con la conducción de Marley, con 10,5 puntos de promedio. Antes, Escape perfecto (Telefe), a cargo de Iván de Pineda, llegó a los 10,2 puntos. Enfrente, Los 8 escalones… (eltrece), que le dará paso a The floor, la conquista (eltrece), que también estará liderado por Guido Kaczka, llegó a 9,1 puntos de promedio, no muy lejos de los espacios líderes del prime time.

Survivor, conducido por Marley, es una de las grandes apuestas de producción del año, pero por debajo de la audiencia que cosechaba Gran hermano Survivor, Expedición Robinson

El encendido más alto

Survivor (Telefe) 64,8% del share

Los 3 más vistos

1. Survivor (Telefe) 10,5 puntos de rating

2. Escape perfecto (Telefe) 10,2 puntos

3. Los 8 escalones... (eltrece) 9,1 puntos

Los + y -

A la Barbarossa (Telefe) 4,7 puntos / Mañanísima (eltrece) 2,7 puntos

Cortá por Lozano (Telefe) 6,5 puntos / Cuestión de peso (eltrece) 5,5 puntos

Datos de Kantar Ibope Media