Rating: el estreno de Guido Kaczka ganó la franja, Bendita capitalizó la polémica de Tamara Pettinato y la sorpresa fue el Zorro

El canal que comanda Adrián Suar necesita mejorar sus números y desde hace semanas viene haciendo modificaciones dentro de su programación. Para achicar la diferencia con la señal de Paramount, apeló a su gladiador más fiel, Guido Kaczka. El estreno de The Floor llegó en el momento justo. Los participantes compiten en duelos de preguntas. Cada jugador elige y defiende una categoría, desafiando a un oponente de una casilla contigua. El vencedor del duelo conquista la posición de su rival, mientras que el perdedor queda eliminado. El gran ganador será quien logre quedarse con todos los casilleros.

Como todo debut suscitó interés, ya que The Floor se convirtió en lo más visto del lunes con un promedio de 12,4 puntos y un pico de 13,1. El Trece, ayer, funcionó a lo Telefe: durante todo el día Kaczka se paseó por los programas del canal palpitando el arranque. En el prime time, tuvo un interesante piso de 12,8 puntos que se dejó a sí mismo: Los 8 escalones de los tres millones entregó un auto y, a la vieja usanza de la tele, Ian, el participante ganador, se emocionó con el premio y hasta se llevó la promesa de Carmen Barbieri de acompañarlo a modificar su dentadura, algo que lo traumó siempre.

“Los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad”, decía en las tarde de Canal 9, en los años 80, Berugo Carámbula en Atrévase a soñar. Anoche se vio eso, la magia de la TV cambiándole la vida a un ignoto. Competir contra eso es muy difícil. Si bien, por ahora, el formato de The Floor es mucho más lento que su antecesor y el público se quejó en redes por la clara presencia de algunos extras en esta primera emisión, la solidez de Guido Kaczka, sumado al atractivo de un ciclo ya probado internacionalmente, lo benefició.

The Floor y un comienzo auspicioso en números

Como en las viejas épocas ninguno de los dos canales se dio un centímetro de ventaja. Iván de Pineda tuvo de invitados a Maru Botana y Damián Betular, futuros jurados de Bake Off Famosos, que ganaron más de 7 millones de pesos y, en Survivor, Inés, la participante más polémica del reality, quedó en la cuerda floja, pero logró zafar, como pasa en las mejores familias televisivas. En cuanto al rating, Escape perfecto logró un promedio de 10,3 puntos y se posicionó como el segundo programa más visto del lunes. Lo de Expedición Robinson es tema aparte, ya que Telefe divide la emisión en dos y sus marcas fueron 9,2 y 5,4 puntos. Cualquiera que haga cuentas puede advertir que no alcanzó.

De todas maneras, el canal que comanda Guillermo Pendino logró quedarse con el promedio diario con 8,2 puntos versus 6,7 de ElTrece, pero si miramos el share fue de 39,9 a 32,4%, respectivamente. Por otro lado, la señal del solcito pudo achicar los números con su competidor. Si hablamos de prime time, la diferencia fue solo de 1 punto: 9,8 a 8,8.

Pero el Súper Lunes dejó mucha tela para cortar: la sorpresa del día la dio El zorro que, con un promedio de 7 puntos, fue el ciclo más visto de toda la mañana. Que la serie protagonizada por Guy Williams es un fenómeno de audiencia no es ninguna novedad: durante varios años el programa del Trece se impuso en la franja del mediodía con muy buenos resultados. El mérito crece cuando trasciende el dato de que el canal tiene muy pocos capítulos y que los repite semana a semana sin un orden narrativo o una cronología determinada.

Beto Casella habló sobre la situación que atraviesa su panelista en Bendita, Tamara Pettinato

El prime time tuvo otra pelea que se da a diario que es la de Bendita versus LAM. El ciclo de Beto Casella viene arrastrando hace días el efecto del escándalo que envuelve a Tamara Pettinato por sus videos con el expresidente Alberto Fernández, en su despacho de Casa Rosada. Tras un viernes muy tenso, en el que la panelista volvió al programa e hizo su descargo, durante todo el lunes se vivió un reality en que se habló, en diferentes medios, sobre su renuncia. Finalmente, con un Casella bastante molesto por la situación, el histórico programa de El Nueve hizo una terapia en vivo y alcanzó un promedio de 5,1 puntos, aunque el conductor fue claro: “”Ojalá tipo miércoles ya no tenga que hablar más de Tamara Pettinato. A partir de acá, dejo todo en manos del canal. No soy jefe, ni el que decide, así que yo me bajo acá. Estoy cansado. Hoy haría este programa sentado”, reconoció. Del otro lado, LAM obtuvo un buen promedio de 3,7 puntos, con el mismo escándalo pero analizado más desde el punto de vista mediático.

Wanda Nara conducirá Bake Off Famosos, con un elenco que se anuncia como "de primera línea"

Telefe ya tiene el año ganado y proyecta para esta última parte de 2024 sus últimas cartas fuertes. A principios de septiembre transmitirá la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro, a mediados de mes llegará Susana Giménez y Wanda Nara conducirá Bake Off Famosos, con un elenco de primera línea . En cuanto a El Trece, falta que llegue Alejandro Fantino con el reality de parejas Por amor o por dinero, que calentará aún más todo. Por su parte, América estrenará el Cantando 2024, con la conducción de Paula Chaves.

El Súper Lunes dejó una adrenalina que le faltaba a la televisión abierta, en un momento donde todos los canales están sufriendo una fuerte crisis. A lo lejos se escucha la frase ‘estás nominado’, de un Gran Hermano que volverá pronto para encender el verano.