Rating: el Martín Fierro de Cable no logró opacar a Susana Giménez, que de la mano de Wanda Nara logró mayor audiencia

Este domingo fue la previa de lo que vendrá en una semana intensa para la televisión abierta: estrenos, transmisiones especiales y finales de temporada serán los protagonistas de los primeros días de diciembre. En una noche en la que América transmitió la ceremonia de los premios Martín Fierro a la producción de cable 2022/23, las explosivas declaraciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi -más su minuciosa descripción con lujo de detalles de su encuentro en un restaurante con la China’ Suárez-, le dieron a Susana Giménez su mejor rating en varias semanas.

Se sabe que la audiencia de televisión abierta reacciona masivamente frente a eventos en vivo sin repetición o a una noticia de último momento. En este tiempo de vacas flacas, tener a Wanda Nara, sentada en el living de la diva número uno del país, hablando por primera vez de su divorcio de Icardi puede considerarse algo de eso. La empresaria, que nació en los medios al calor del invento de un romance con Diego Maradona, sabe muy bien cómo manejar sus declaraciones y de qué manera potenciar un escándalo y ayer hizo uso de ese “don”. Escape Perfecto le dejó a Susana Giménez un piso de 10 puntos de rating y si bien en un principio bajó a 8,9 puntos, señal de que no comparten parte del público, a medida que comenzó la charla, el programa subió a los dos dígitos y de allí no bajó. El promedio de la primera parte fue de 12,2 puntos, números que no se veían desde los primeros programas.

Rápida de reflejos lo primero que hizo la conductora de Bake Off Famosos fue aclarar que estaba rubia para desmitificar el rumor de que Susana no la quería en la pantalla de Telefe teñida de ese color, algo que por supuesto la diva desmintió. Wanda sabe cómo manejar los tiempos televisivos y aunque fue ella la que llevó la entrevista adelante, remarcando qué decir y cuándo, se la pudo ver por momentos muy acelerada y con un cierto tono de nervios en su voz, algo a lo que mediática no nos tiene acostumbrados. Ella utiliza sus redes, panelistas o alguna palabra casual en un móvil para plantar bandera de sus versiones, sea el conflicto que sea, y anoche se la vio conmovida. El escándalo de su separación con Icardi, sumado al triángulo que protagonizaron con la China Suárez y su romance con el cantante L- Gante se convirtieron en la novela perfecta para entretener a un público que consume televisión abierta por este tipo de cosas y que además no tiene ficciones en pantalla.

Wanda contó con lujo de detalles los motivos de la separación con su exmarido, según ella la manera en cómo la extorsionaba para que no trabaje, la relación con sus hijos y además sus críticas a la China Suárez. Astuta como es, le dio a Susana sus chats de WhatsApp con el futbolista para que ella los leyera en vivo: “En junio, voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga”, dijo Susana mirando el teléfono casi con culpa. “Estas fueron amenazas constantes durante todo este tiempo. Era ‘si vos aceptás hacer MasterChef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’”, contó la empresaria. A esa altura de la noche, pasadas las 23, el rating tocaba la marca máxima de 13,3 puntos y no bajaba, señal de que el público aceptaba gozoso ser parte de la novela.

Por primera vez, Nara habló de su actual relación con L- Gante y aclaró: “Yo soy feliz comprando o tomando mate en la vereda de su casa. Me recuerda la Wanda de barrio. La que sigo siendo, ya que me desvisto, me saco los tacones y soy yo”. Si bien asumió las diferencias entre ambos, confesó que se trata de un vínculo en donde los dos la pasan bien y que no están pensando en formar una familia, ni tener hijos. En la segunda parte del ciclo de Telefe, que arrancó 23.18, estuvo el juego de “Mi pareja puede”, el recital de Luck Ra y el llamado telefónico, todo comprimido por falta de tiempo. Todo eso promedió 8,6 puntos y fue lo segundo más visto del domingo. De hecho, quedó afuera la tan promocionada entrevista realizada con Inteligencia Artificial, en donde Susana se va a entrevistar a sí misma, pero en la época de La Mary.

Leo Montero y Karina Mazzocco, los encargados de conducir la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2024 Prensa América TV

Por otro lado, la ceremonia de la entrega de los premios Martín Fierro a la producción de cable 2022/23 quedó deslucida frente a tamaña competencia en la pantalla de Telefe. Si bien la alfombra roja promedió 2,1 puntos de rating, con un pico de 2,7, que la destacó en el segmento de 20 a 21.30, de hecho fue lo más visto de América, pasadas las 22, los números bajaron considerablemente. Una ceremonia larga y con la falta de caras conocidas no logró el efecto que provocan las transmisiones de los galardones a la televisión abierta o la reciente entrega a lo mejor del cine. El promedio consolidado fue de 1,9 puntos, de 21.33 a 23,54, y el tramo final rumbo al Oro que concluyó nueve minutos pasada la una de la madrugada cosechó, ya sin competencia enfrente, 2 puntos.

Ni la solidez de la dupla de conductores integrada por Karina Mazzocco y Leo Montero, ni algunos discursos encendidos que hablaron de los ataques constantes a periodistas por parte del poder, lograron revivir una noche extensa, con pocas figuras de primera línea, en una fiesta que necesita urgente aggiornarse y buscar nuevas maneras de contar la misma historia.

