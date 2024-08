Rating: Guido Kaczka, El Zorro y Cuestión de peso le dieron una sorpresiva victoria a eltrece

Escuchar

La competencia en la televisión cambia día a día. A diferencia de meses atrás, en donde Telefe ganaba todas las franjas, hoy el mano a mano con eltrece, en algunos horarios, está mucho más parejo y eso se pudo ver en los números de rating de este lunes. El canal que comanda Guillermo Pendino viene ganando desde hace 79 meses, y agosto se espera que no sea la excepción. Y si bien la mayoría de sus programas se consolidaron como vencedores de la franja, desde la semana pasada, con la llegada de The Floor, eltrece comenzó a crecer en audiencia.

El ciclo que conduce Guido Kaczka es una pieza clave en el crecimiento del promedio de rating diario del canal. En The Floor, los participantes compiten en duelos de preguntas. Cada jugador elige y defiende una categoría, desafiando a un oponente de una casilla contigua. El vencedor del duelo conquista la posición de su rival, mientras que el perdedor queda eliminado. El gran ganador será quien logre quedarse con todos los casilleros. Anoche, cuando Ivo le arrebató en los minutos finales a Carlos, el oftalmólogo, todo su territorio, la pantalla de eltrece llegó a un pico de 10,4 puntos. El ciclo de entretenimientos se consolidó como lo más visto de la jornada con un promedio de 9,8 puntos.

Survivor, Expedición Robinson no suscita la misma atención porque no va en vivo como su predecesor GH Captura

Atrás quedó Survivor, Expedición Robinson, en el momento de la unificación, con 8,6 y 5,8 puntos, en su primera y segunda parte, respectivamente. Indudablemente, un reality grabado no suscita la misma atención en el público como lo hacía Gran Hermano. Además, no se entiende por qué los participantes que están en competencia, tuitean durante el programa o andan por los boliches, cuando se supone que están “aislados en Colombia”. Si algo no puede perder un formato de este estilo es la magia y acá se perdió.

En cuanto al otro duelo central, Los 8 escalones de los tres millones se impuso con 8,6 puntos versus los 8,1 de Escape perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, el canal que comanda Adrián Suar logró achicar la diferencia en el prime time a apenas tres décimas. Telefe ganó con 8,3 puntos versus 8,1 puntos de su competencia directa, alcanzado en la diferencia de audiencias entre sus noticieros: Telefe Noticias sumó 8,1 puntos, mientras que Telenoche midió 6,7 puntos.

Ariel Rodríguez Palacios perdió ayer por apenas dos décimas con el inoxidable Zorro de eltrece captura de video

Otra de las noticias que dejó la jornada televisiva de ayer es que el canal de Constitución se quedó con la primera tarde, franja que va de las 12 del mediodía a las 16, por la mínima diferencia de rating: 5,9 puntos versus 5,8. Desde hace varios días que Socios del espectáculo, el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, le deja un piso al El Zorro de más de cinco puntos. Ayer, el decano enmascarado de eltrece llegó a 5,7 puntos y se impuso a los 5,5 puntos de Ariel en su salsa . Esto achicó mucho la diferencia entre El noticiero de la gente, uno de los bastiones de Telefe, que le sigue al ciclo gastronómico, y Mediodía Noticias. Apenas una décima nuevamente: 6,3 puntos y 6,2, respectivamente.

Pero la pieza fundamental de la franja es Cuestión de peso. Cuando se conoció la noticia de la vuelta del histórico reality de calidad de vida, la gran incógnita era si iba a poder sostenerse. La sensibilidad con la que su nuevo conductor, Mario Massaccesi, trata a los participantes, sumado a un buen casting, hacen del ciclo un éxito. De hecho, este lunes, pudo por primera vez, ganarle a Cortá por Lozano, un clásico de las tardes de la tele, que ha luchado contra todo tipo de competencia, 5,9 puntos a 5,6.

Telefe sigue apostando a las novelas turcas que tan buen resultado le dan: Pasión prohibida y Melissa se impusieron con 7,1 y 8,1 puntos, números que están más cerca de los del prime time que de la segunda tarde. Si bien Ahora caigo conducido por Darío Barassi les hace frente, este segmento es donde el canal de Paramount saca mayor diferencia, en las últimas semanas.

Todas las miradas, en septiembre

Telefe tiene ganado agosto y, con estos guarismos, todas las miradas están puestas en septiembre. El mes de la primavera arrancará en materia de programación el lunes 9 con la transmisión de los premios Martín Fierro, ceremonia que, por lo general, obtiene uno de los grandes promedios del año. Unos días antes, la Argentina enfrentará a Chile, en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias sudamericanas y se podrá ver en la misma pantalla. Más adelante, volverá Susana Giménez a la televisión y estrenará Bake Off Famosos, con un elenco de grandes figuras.

Por su parte, eltrece prepara para mediados de septiembre el estreno de Por amor o por dinero, un dating show en el que Alejandro Fantino unirá y separará parejas. “¿Sos feliz? ¿Sentís que juntos son más fuertes? ¿Se acompañan en las buenas y en las malas?”, se lo puede ver decir al conductor en la convocatoria a los participantes para “el reality que va a revolucionar las relaciones de pareja de la Argentina”. El formato es similar al de Gran Hermano en su estructura, aunque es una creación local. A lo largo de doce semanas, dieciséis personas, ocho hombres y ocho mujeres pasarán sus días bajo las cámaras. Las parejas, elegidas al azar, enfrentarán grandes desafíos de convivencia para ver cuán fuerte es su relación. Cada semana, alguien es eliminado y al final, solo quedarán cuatro de las ocho parejas y el público votará por la ganadora.

Telefe es el gran planificador de la TV y seguramente moverá rápido sus fichas para marcar la diferencia. Para eltrece se abre una luz de esperanza, basado en los últimos promedios, que le da un poco de oxígeno. Con más competencia y más propuestas, gana el televidente. De eso se trata.