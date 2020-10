Rating: MasterChef Celebrity, un duro adversario para el Cantando 2020

MasterChef Celebrity sigue su paso triunfal por el rating del prime time Crédito: Telefe

MasterChef Celebrity volvió a liderar el rating con un promedio de 15,2 puntos, mientras que Cantando 2020 logró 9,4 puntos. La competencia gastronómica de Telefe mostró a los mejores participantes compitiendo entre ellos en busca de dos medallas, una que se llevó Vicky Xipolitakis (toda una revelación) y otra que consiguió Boy Olmi, uno de los exquisitos a la hora de preparar recetas originales. En tanto, en el concurso de eltrece, al que los ritmos tropicales le da buenos resultados, se vieron las performances de Paula Trápani y Augusto Buccafusco con Gastón Angrisani; Lola Latorre y Lucas Spadafora con Florencia Otero y Dan Breitman y Flor Anca con Pablo Ruiz.

MasterChef Celebrity tuvo picos de rating de 15,9 puntos, mientras que su competencia directa, Cantando 2020, llegó a los 10,8 puntos. Al igual que lo sucedido durante las emisiones del lunes y el martes, el certamen de cocina mantiene una amplia diferencia con el programa producido por Marcelo Tinelli.

El exigente jurado de MasterChef Celebrity y los famosos listos para escuchar su veredicto Crédito: Telefe

En el ciclo conducido por Santiago del Moro, uno de los momentos salientes fue protagonizado por la mediática Vicky Xipolitakis, quien se emocionó al recibir los elogios del jurado. La participante reconoció que atraviesa un año duro, sin mencionar los problemas conyugales con su exmarido y padre de su pequeño hijo. En Cantando 2020, Dan Breitman volvió a verse cara a cara con Aníbal Pachano, luego de la acalorada discusión que protagonizaron en la temporada 2019 de "Bailando por un sueño". Pablo Ruiz, a quien todos le dijeron "Pablito", desfiló con tacos altos, al igual que Breitman, y no se privó de cantar su famoso hit "Oh mamá, ella me ha besado".

El exigente jurado de MasterChef Celebrity, un gran protagonista del programa, que se impone en el rating del prime time Crédito: Telefe

Previo al certamen de canto sigue firme la buena medición de Bienvenidos a bordo que promedió los 11,2 puntos y tuvo un pico de 13,1 mientras la nueva novela de Telefe, Fuerza de mujer, llegó a los 12,2 puntos en su inicio y luego descendió. Aunque su número final quedó 2 décimas por encima del ciclo Guido Kaczka (11,4 puntos). Un rato antes, los últimos capítulos de Jesús se quedaron con el liderazgo del prime time al promediar 12,8 puntos. Es decir que Telefe lidera con la resolución de este culebrón importado, relega el primer puesto durante algunos minutos cuando aparece Fuerza de mujer y vuelve a tomar la punta con el inicio de MasterChef Celebrity. Además en la emisión de anoche del reality culinario hubo un corte publicitario por primera vez, quizás en busca de estirar algunos minutos la emisión y no dejar a Educando a Nina tanto tiempo en competencia con Cantando 2020, que ayer culminó dos minutos después de la medianoche. Con todo, la reposición de Educando a Nina logró alcanzó los 8 puntos.

En cuanto a los noticieros, a las 20 sigue liderando Telefe Noticias con un promedio de 10, 3 puntos, mientras que Telenoche logró 9,4, el mismo número de Cantando 2020. Al mediodía, El noticiero de la gente gana con 7,5 puntos, mientras que Noticiero Trece llega a 6,6 puntos.

Los 5 programas más vistos del día

MasterChef Celebrity 15,2 puntos

15,2 puntos Jesús 12,8 puntos

12,8 puntos Fuerza de mujer 11,4 puntos

11,4 puntos Bienvenidos a bordo 11,2 puntos

11,2 puntos Telefe Noticias 10,3 puntos

