Rating: Susana Giménez mejoró sus números con Lali Espósito de invitada

No es novedad que la televisión abierta va perdiendo público a medida que van pasando los meses y si se compara con el encendido del año pasado, la diferencia es mayor aún. La fragilidad es tal que un fin de semana largo puede poner en jaque a más de un programa en cuanto a rating se refiere. El viernes pasado, por ejemplo, fue un día muy difícil para la pantalla chica: Survivor, Expedición Robinson se despidió después de casi tres meses en el aire con un promedio de 7,7 puntos, en pleno prime time de Telefe. La gala que coronó a Eugenia Propedo estuvo en consonancia con el rating general del ciclo. Aunque se consagró como lo más visto del día, solo obtuvo 2 décimas por encima de su promedio habitual y bajó 8 décimas en comparación con la emisión del jueves.

Tampoco fue una buena noche para Por amor o por dinero, el reality que conduce Alejandro Fantino cosechó 2,7 puntos , la marca más baja desde su debut. El sábado, Escape perfecto con famosos fue lo más visto de la jornada con un promedio de 6,6 puntos, enfrente La noche de Mirtha Legrand obtuvo 5,4 puntos. Vale destacar el estreno de La divina noche, con Dante Guebel, ciclo que entrevista desde Los Ángeles a grandes figuras nacionales e internacionales que propone una charla diferente a lo que la televisión tiene acostumbrado al televidente. Con estructura de big show, cuyo nombre hace alusión a la mítica obra de Dante Alighieri, se emite desde los estudios Rivera Arena de Hollywood, dentro de un imponente estadio cubierto en el que se luce una big band de 14 músicos en vivo, con 18 cámaras de última tecnología. Su promedio fue de 3,8 puntos y logró ubicarse segundo en la franja con un mano a mano con Carlos Villagrán, el actor que personificó a Quico, en el Chavo del 8 y un musical de Fátima Florez. En tiempos donde todo es grito, polémica, y panelistas desesperados por hablar, el público agradece a un entrevistador que escucha a quien tiene delante.

Los domingos son de Susana Giménez, la diva de los teléfonos alcanzó un promedio de 13,5 puntos, en su primera parte con la entrevista a Lali Espósito y su musical, y 11,3 puntos logró con el mano a mano a L-Gante. E l programa subió 1,3 puntos con respecto a la emisión anterior. Telefe decidió para mejorar el promedio del ciclo dividir en dos la emisión, con una barrida de “fue una producción de” en el medio. Así empezó a emitirse desde su segundo domingo al aire. En su primer programa de 2024 obtuvo 15,6 puntos y un share de 70,63%; al siguiente domingo promedió 14,2 y 10,5 puntos, respectivamente, con las entrevistas a Cristian Castro, al presidente Javier Milei y Ursula Corberó. En tanto, la semana pasada sus números fueron 12,2 y 10 puntos con Wanda Nara, Abel Pintos y Luciano Pereyra como las figuras destacadas.

Anoche, Susana logró que Lali Espósito confesara que está conviviendo con su pareja Pedro Rosemblat y desterró el tema de la grieta cuando ambas afirmaron que piensan diferente, pero se llevan bien igual. “Nunca hemos discutido por política, pero nunca. Nunca. Yo un día le pregunté ‘¿por qué?’ y ella me dio su explicación. ‘Ok, bárbaro’, le contesté”, contó Giménez. “Como corresponde. Yo tengo amigos con los que no coincido. A mí me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos. Discutir de política no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien”, aseguró Lali. Pero el momento de la noche fue una situación disparatada que provocó un equívoco de la producción que creyó que Lali era especialista en Tarot, entonces la cantante le terminó tirando las cartas en vivo a la diva. Y con L-Gante pasó algo parecido, con su fiel estilo marcado por el despiste, la conductora le preguntó por qué estuvo preso, cómo fue el secuestro del que lo acusan y si está enamorado de Wanda Nara. En ese sentido, el ídolo de RKT fue contundente: “Entiendo que soy chico, pero no me voy a dejar boludear por alguien mayor que yo”.

Entre los ciclos de mayor audiencia del domingo, le siguió Escape perfecto con Iván de Pineda con 7,6, La peña de morfi con 7,2 y el top 5 de los programas más vistos cerró con el ciclo de Cine Shampoo (eltrece), que emitió la película Enemigo Mortal que obtuvo 6,3 puntos. Y esto es para destacar, porque demuestra con los números que logra eltrece con las películas que emite los fines semana, que hay mucha gente que no consume plataformas y elige ver las películas en televisión abierta.

En América, Noche al Dente, en su nueva versión semanal, fue lo más visto con 1,7 puntos, seguido de Team Ubfal y Secretos Verdaderos de colección, que lograron 1 punto de promedio. En cuanto a elnueve, Fútbol sin manchas cosechó 1,1; Implacables obtuvo 1 punto y Planeta 9 0,9. En la TV Pública, los fines de semana, se destacan las transmisiones deportivas y La final de TC Pick up logró 1,3 puntos.

Las mediciones actuales no hacen más que reflejar el desinterés del público por “más de lo mismo”, pero también ya no representan a la totalidad de la audiencia. Cabe recordar que Kantar Ibope solo da a conocer los números de rating de CABA y el Gran Buenos Aires, cuando se sabe que en las diferentes provincias del país, los índices de audiencia son otros. Quizás la industria deba repensar esto para no seguir viendo como la televisión pierde, cuando en realidad lo que falta son más datos.