El conductor de Intrusos y su ex mano derecha protagonizaron un nuevo round mediático

17 de mayo de 2019 • 15:17

La pelea entre Jorge Rial y Aptra data desde hace mucho tiempo. Incluso, fue el conductor de Intrusos el que spoileó horas de antes de la celebración de 2016 la nómina de ganadores. Y desde que asumió a la presidencia de dicha institución su antiguo mejor amigo, Luis Ventura , el enfrentamiento creció aún más.

Si bien desde que se conocieron las ternas, Rial suele dedicar varias horas de su programa a criticar las fallas y las ausencias, este jueves explotó y no se guardó nada. De hecho, apuntó también al canal que lo tiene como figura desde hace casi dos décadas, señalando a sus autoridades del canal como instigadores del conflicto.

"Sé que están haciendo personal el enfrentamiento con Aptra. Por lo menos es lo que me llega, versiones, cosas agitadas desde adentro de este canal además. Quiero decirlo, agitadas desde adentro de este canal. Esto es una locura absoluta. Después nos piden a los conductores que hagamos las cosas bien y después se desmadra. Lo quiero decir públicamente para que se sepa. Que desde tu propio canal te agiten esto, no dan ganas de quedarse en un lugar hostil. Te da muchas más ganas de quedarse en casa. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde me maltratan y hablan de mí? Hay lugares donde me tratan mejor que acá, en América. Es de locos esto", dijo sin filtro.

Una imagen de otros tiempos, cuando entre Jorge Rial y Luis Ventura todo era paz y camaradería

Y no conforme y ya encendido en su discurso, fue por más: "Vivo hace 20 años de un programa que conduzco y que inventé yo. No hay muchos que puedan decir esto, somos muy poquitos los que llegamos a esta altura, con esta trayectoria, siendo siempre líderes en el canal. Siempre somos el programa que lidera el rating en el canal América. Siempre. Todos los putos días somos líderes en América y ninguno de los que está del otro lado de la discusión lo ha logrado ni lo va a lograr nunca. Por incapacidad o porque la gente no los quiere".

"No hay nadie de Aptra que me mueva sentimentalmente nada. No tengo relación de sentimiento con ninguno de ellos, algunos tuvieron un paso en mi vida y no lo tienen más, están afuera de mi vida", se refirió concretamente a Luis Ventura, quien fue su ladero durante años e incluso el padrino de una de sus hijas y con quien se distanció luego del escándalo del panelista por el hijo extramatrimonial que tuvo con la vedette Fabiana Liuzzi.

La respuesta de Ventura

Luego del descargo de Rial y fiel a su estilo, Ventura no se quedó en silencio y salió a defenderse. En diaólogo con Ciudad.com, el periodista aclaró que él no es un títere del canal: "A mí nadie me bajó línea. Yo lo que hago es responder a lo que él generó. El que habló de Aptra y de mí como presidente de Aptra fue él. A ver, si él va a hablar alegremente de mí y la institución que yo presido, no veo por qué yo no le puedo responder a él, que habló de mí y del programa donde él está. Es como que no termina de cortar el cordón umbilical conmigo, porque no solo que me tuve que ir de radio La Red, sino que me tuve que ir de Intrusos y de la revista Paparazzi porque evidentemente él no quería que yo esté ahí, y no está mal. Es una decisión. Lo que me pregunto es por qué no puedo hacer otras cosas afuera de la órbita donde está él. El que se mete y trata el tema permanentemente, y mete el dedo en la llaga, busca y busca es él. No veo por qué se incomoda cuando yo le respondo a lo que él genera".

Fulminante, habló sobre los cambios que fue realizando el conductor de Intrusos a lo largo de los años: "Mi relación para con él sigue siendo la misma. El que modificó y cambió permanentemente fue él. Desde utilizar un "pañuelo celeste imaginario" hasta después ponerse un "pañuelo verde" y agregó: "Es un problema de él. Yo no tengo una doble vida, una vida de doble comando. Yo soy de una manera. Soy así o soy asá. Pero no puedo estar un día así y otro día asá. No podés estar cambiando cada dos minutos". Recordemos que fue el propio Ventura el que acompañó a Morena Rial durante su internación y el conflicto con su padre.

Mientras se siguen sumando voces a favor y en contra de las ternas y los premios, esta guerra sin dudas no terminará acá.