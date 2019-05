El conductor de Intrusos apuntó, una vez más, a la familia de la diva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2019 • 14:35

Tras haber sido intervenida quirúrgicamente por una obstrucción intestinal , el estado de salud de Mirtha Legrand preocupa a todos. Y luego del primer parte médico que informó que la conductora se encuentra lúcida, con parámetros estables, buena evolución y que seguirá internada en cuidados intensivos, fue Jorge Rial el que pidió que la dejen descansar.

"Lo mejor que le puede pasar es que esté internada, bien cuidada, y que la dejen descansar. Que no se deje llevar por la máquina de cortar carne y no me refiero al nieto en este momento aunque saben que tengo enfrentamiento", dijo el conductor de Intrusos que tiene una muy mala relación con el la familia de la diva.

De hecho, en las últimas semanas tuvieron un nuevo cruce con Marcela Tinayre , la hija de conductora de los históricos almuerzos televisados. "Olvidémonos que es Mirtha Legrand, pensemos es una mujer común y corriente de 92 años entrando a un quirófano, con los riesgos de la anestesia, hay que tener un cuidado especial", agregó.

Ante sus palabras, alguien del equipo del programa de chimentos aportó que la primera pregunta de Mirtha, apenas culminó la intervención fue: "¿Cuándo vuelvo a trabajar?", pero Rial siguió con su discurso.

"Es una señora grande, hay que cuidarla más que nunca. ¿No hay nadie que pueda cuidarla más allá del rating?", se preguntó, sumando un nuevo capítulo a esta pelea eterna.